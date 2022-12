10 quán cà phê Starbucks độc đáo nhất thế giới

Trụ sở CIA, Virginia: Không có kiến trúc lộng lẫy hay khung cảnh ngoạn mục nào khiến Starbucks (Virginia) trở nên đặc biệt. Thực tế, rất khó có thể nhìn thấy quán Starbucks này. Ẩn mình trong trụ sở CIA là một quán Starbucks có vị trí được phân loại giống như mọi thứ khác mà cơ quan tình báo làm. Hoá đơn cà phê thậm chí không đề cập đến Starbucks, chỉ đơn giản dán nhãn quán cà phê là "cửa hàng số 1". Đây là quán Starbucks duy nhất trên thế giới mà nhân viên sẽ không hỏi tên khách hàng, tìm kiếm vị trí trên Google Maps sẽ không tiết lộ điều gì, phỏng vấn xin việc liên quan đến kiểm tra lý lịch và vào quán cà phê yêu cầu kiểm tra an ninh. Đây cũng là cửa hàng Starbucks duy nhất trên thế giới hầu như chưa bao giờ được chụp ảnh. Ảnh: The Independent.

Hacienda Alsacia, Costa Rica: Nằm dưới chân núi lửa ở Costa Rica là trang trại cà phê đầu tiên và duy nhất trên thế giới của Starbucks: Hacienda Alsacia. Chuỗi cà phê đã mua trang trại cà phê rộng 240 ha vào năm 2013 và mở một cơ sở nghiên cứu và phát triển cùng với một quán cà phê trên khu đất rộng lớn của trang trại. Du khách có thể tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài 90 phút đến Hacienda Alsacia, bao gồm nếm thử cà phê, tìm hiểu quy trình từ hạt cà phê đến tách cà phê Starbucks và kết thúc một ngày bằng việc đến quán cà phê có tầm nhìn tuyệt đẹp ra trang trại. Ảnh: @karengcubero.

Đền Saraswati, Bali: Quán Starbucks ở Ubud nằm bên trong một nhà kho cũ nhìn ra Đền Saraswati, được bao quanh bởi những khu vườn thiền thanh bình và ao cá phủ đầy hoa sen, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm đặc biệt nhất của Starbucks trên thế giới. Ảnh: @makimori_32.

Ninenzaka Yasaka Chaya, Kyoto: Bên cạnh những ngôi chùa Phật giáo, cung điện hoàng gia và nhà hàng kaiseki, Kyoto còn nổi tiếng là nơi có nhiều machiya nhất - những ngôi nhà phố bằng gỗ, nơi thương nhân và thợ thủ công sinh sống cho đến Thế chiến thứ hai. Năm 2017, Starbucks đã mở cửa hàng 2 tầng bên trong một machiya 100 tuổi ở Kyoto. Ninenzaka Starbucks có rèm cửa thoáng mát, đèn lồng, tranh cuộn và khu vườn Nhật Bản để trang trí, chiếu tatami để ngồi. Đây là một trong những quán hiếm hoi không có biển hiệu Starbucks màu xanh, khiến quán cà phê này rất dễ bị bỏ lỡ nếu bạn không để ý. Ảnh: @chanksters.

The Bank, Amsterdam: Quán cà phê trên quảng trường Rembrandt nằm bên trong nơi từng là hầm của Ngân hàng Amsterdamsche danh giá. Bên cạnh việc du khách đang nhấm nháp cà phê bên trong hầm, Starbucks Hà Lan còn được thiết kế để trở thành rạp hát cà phê. Các bàn có thể được tiếp cận bằng mạng lưới cầu thang, nhưng thiết kế giống như rạp hát của The Bank đảm bảo rằng tất cả các bàn đều có tầm nhìn trực tiếp về các nhân viên pha chế đang thực hiện "phép thuật" của họ trên quầy cà phê. Ảnh: @starbucks_thebank.

The Royal Caribbean Fleet: Quán cà phê có trụ sở tại Seattle này đang nhắm đến việc chinh phục các vùng biển. Năm 2010, Royal Caribbean thông báo rằng họ sẽ mở quán Starbucks trên biển đầu tiên bên trong Allure of the Seas, hoàn chỉnh với tuyển chọn các loại cà phê, trà và đồ nướng mới. Nhâm nhi một ly latte nóng hoặc một ly Frappuccino đá lạnh khi lênh đênh ở đâu đó trên vùng biển Caribe, chắc chắn là trải nghiệm Starbucks không giống bất kỳ nơi nào khác. Ảnh: @cruise_yes_please.