10 phim chiến tranh xuất sắc, sống mãi với thời gian mà bạn phải xem

Làm sao một người lính tham gia chiến trận mà không phải giết chóc? Điều tưởng như vô lý nhưng đã xảy ra với chàng lính trẻ Desmond T. Doss, dựa trên sự kiện có thật. Theo chủ nghĩa hòa bình và là một con chiên ngoan đạo, Doss đã từ chối cầm súng trong suốt thời gian nhập ngũ và tham gia thế chiến thứ Hai.

Hacksaw Ridge là thông điệp xúc động và nhân văn về chiến tranh.

Một câu chuyện độc đáo và được đạo diễn Mel Gibson thể hiện một cách xúc động trên màn ảnh. Màn trình diễn thuyết phục của nam diễn viên Andrew Garfield đã mang về cho anh đề cử Nam chính lần đầu tiên. Các câu hỏi đạo đức đặt ra trong phim vẫn gây tranh cãi đến ngày nay, một minh chứng cho sức sống của phim. Dù vậy, các thông điệp tích cực và sự xúc động bộ phim mang lại đã chinh phục khán giả yêu phim trên toàn thế giới.

Braveheart: Trái tim dũng cảm

Bộ phim được đánh giá cao năm 1995 do Mel Gibson đạo diễn và thủ vai chính. Phim kể về cuộc đời của hiệp sĩ William Wallace, người đã lãnh đạo nhân dân Scotland đấu tranh giành độc lập trước sự đô hộ của Đế quốc Anh vào thế kỉ 18.

Braveheart là một thành công của Mel Gibson.

Dài đến 3 giờ thời lượng, nhưng Trái tim dũng cảm không hề mang đến cảm giác nhàm chán. Cuộc đời của Wallace được thể hiện vô cùng chi tiết, vừa dữ dội vừa nên thơ. Mọi khía cạnh của bộ phim, quay phim, âm nhạc, kịch bản, diễn xuất đều được khen ngợi.

Các trường đoạn chiến đấu đã trở thành kinh điển, “tái tạo lại chính xác cảm giác chiến trận từ 700 năm trước” như lời nhà phê bình Gene Siskel. Phim đề cao giá trị của hai chữ “tự do” và cho thấy lí do vì sao con người phải chiến đấu để đạt được lí tưởng ấy.

Casablanca: Chuyện ở Casablanca

Dù đã 70 năm trôi qua từ khi câu chuyện tình yêu và lí tưởng của chàng chủ quán rượu Rick lên màn ảnh rộng, Casablanca vẫn không hề lỗi thời. Bởi vì mọi thông điệp của bộ phim đều là những giá trị phổ quát bất biến của nhân loại, dù ở thời đại nào đi nữa.“Chân thực với ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai” là lời nhận xét của nhà bình luận Murray Burnett. Những cảnh phim kinh điển, các diễn viên đã trở thành huyền thoại, bản nhạc As time goes by lãng đãng giữa quán bar ồn ào, đã và sẽ còn ghi dấu trong trái tim người yêu phim nhiều năm nữa.