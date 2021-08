10 nữ diễn viên Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google đầu năm 2021: Han So Hee bất ngờ bị cái tên này vượt mặt

Qua bộ phim Nevertheless, tên tuổi của Han So Hee bỗng dưng không ngừng hot với độ phủ sóng lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, nàng kiều nữ từng là tiểu tam trong Thế giới hôn nhân vẫn phải xếp dưới một người, đó chính là Seo Ye Ji, ngôi sao phim Điên thì có sao. Seo Ye Ji được tìm kiếm nhiều nhất đến vậy, một phần là do nghi án điều khiển bạn trai cũ từng khiến công chúng bàn luận 1 thời gian dài.

Ở các vị trí tiếp theo, không khó để có mặt Youn Yuh Jung - ngôi sao mang về giải Oscar cho Hàn Quốc trong năm qua. Rồi Lee Ji Ah và Kim So Yeon - ngôi sao phim Penthouse, hay những cái tên đình đám khác như Son Ye Jin hay Kim Go Eun.

Danh sách 10 nữ diễn viên Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google:

1. Seo Ye Ji

2. Han So Hee