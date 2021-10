10 nhóm nữ idol Kpop được tìm kiếm nhiều nhất Melon tháng 9/2021: SNSD bất ngờ thăng hạng, BLACKPINK liệu có thể duy trì phong độ?

So với tháng 8/2021: Giảm 1 hạng

So với tháng 8/2021: Giảm 1 hạng

HẠNG 4: TWICE - 165.769 lần tìm kiếm

So với tháng 8/2021: Giảm 1 hạng

HẠNG 5: Oh My Girl - 149.229 lần tìm kiếm

HẠNG 2: SNSD - 200.457 lần tìm kiếm

So với tháng 8/2021: Tăng 3 hạng

Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất: Into The New World

HẠNG 1: BLACKPINK - 382.793 lần tìm kiếm

So với tháng 8/2021: Giữ nguyên hạng

Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất: Pretty Savage

Nhóm nhạc nữ bạn yêu thích xếp thứ mấy trong BXH này? Bạn bất ngờ với thứ hạng hay số lần tìm kiếm của ai nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.

Xem thêm: 10 nhóm nam idol Kpop được tìm kiếm nhiều nhất Melon tháng 9/2021