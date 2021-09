10 nhóm nữ idol Kpop được tìm kiếm nhiều nhất Melon tháng 8/2021: Red Velvet comeback liệu có thể đấu lại BLACKPINK?

So với tháng 7/2021: Giảm 3 hạng

Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất: Next Level

HẠNG 5: SNSD - 166.004 lần tìm kiếm

So với tháng 7/2021: Không lọt top 10

Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất: Into The New World

HẠNG 4: Oh My Girl - 183,720 lần tìm kiếm

So với tháng 7/2021: Giữ nguyên hạng

Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất: Dun Dun Dance