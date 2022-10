10 nhà hàng sang trọng xuất sắc nhất Việt Nam 2022

Nằm trong khuôn viên The Cliff Resort tọa lạc trên dốc đá thoai thoải nhẹ nhàng. Nhà hàng sở hữu tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra biển xanh, vị trí đắc địa và sang trọng bậc nhất Bình Thuận.

Nơi đây còn ấn tượng với thực đơn Dim Sum không giới hạn với phong vị đa dạng, hấp dẫn, luôn sẵn sàng phục vụ các ngày trong tuần do chính đội ngũ đầu bếp tài hoa người Hồng Kông đảm trách. Ngoài ra các món ăn mang hương vị đặc trưng Trung Hoa nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên hay Quảng Châu cũng được phục vụ tại đây.

Tại đây có khu vực ngồi trong nhà và ngoài trời với sức chứa lên đến 200 - 300 khách, bạn có thể lựa chọn tuỳ sở thích.

The Temple Restaurant and Lounge Hoi An

Địa chỉ: 132 Hùng Vương, Thị Trấn Thanh Hà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

The Temple Restaurant and Lounge Hoi An là một nhà hàng mang phong cách phương Tây vô cùng sang trọng với những món ăn tinh tế và bắt mắt nhưng vẫn mang lại nét gần gũi, đặc trưng của xứ Hội.

Nhà hàng có thiết kế sang trọng, chú trọng đến không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Lấy gam màu sáng là tông nền, nhà hàng đưa ngay đến cho thực khách cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, lịch sự. Có hai không gian cho bạn lựa chọn: ngoài trời hoặc trong nhà.

Hemispheres Steak & Seafood Grill

Địa chỉ: K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Nằm trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi với ban công rộng hướng ra Hồ Tây thơ mộng và khu vườn xanh mát, nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill mang tới một không gian thư thái, sang trọng và thân thiện cho những thực khách yêu thích ẩm thực cao cấp.

Đến với nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, thực khách như được lên chuyến tàu phiêu lưu vòng quanh thế giới để khám phá tấm bản đồ ẩm thực đa quốc gia với những món ăn được kết hợp hoàn hảo từ các loại nguyên liệu nhập khẩu cao cấp và các sản phẩm tươi ngon từ vườn rau hữu cơ do chính tay các đầu bếp của khách sạn Sheraton Hanoi chăm bón.

Hành trình ẩm thực nơi đây nổi danh với 4 món signature từ bán cầu Tây Bắc - món Cá hồi muối béo ngậy, thơm mùi chanh leo đầy lôi cuốn; bán cầu Đông Bắc - Tôm hùm nướng kiểu Thermidor và trứng cá đậm đà hương vị biển cả; bán cầu Tây Nam – Gỏi cá và sò điệp được mệnh danh là hành trình phiêu lưu vị giác tới bán cầu Đông Nam với món Sườn cừu New Zealand bỏ lò.