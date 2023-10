10 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô

Đáng tiếc, Lawrence đã quyết định không cấp bằng sáng chế cho những phát minh mang tính đột phá của mình vì tin rằng chúng sẽ mang lại lợi ích cho xã hội nói chung. Quyết định vị tha này đã cho phép các công ty ô tô lớn cấp bằng sáng chế và thu lợi nhuận từ các thiết kế của bà, khiến bà không nhận được bất kỳ sự công nhận tài chính nào. Mặc dù tên tuổi của Florence Lawrence có thể không còn gây được tiếng vang trong lĩnh vực điện ảnh như trước đây nhưng phát minh vô giá của bà vẫn tiếp tục bảo vệ người lái xe trên toàn cầu.

6. Emily Post (1872-1960)

Emily Post là nhân vật tiên phong trong văn hóa ô tô Mỹ. Nổi tiếng với tác phẩm có ảnh hưởng lớn "Etiquette in Society, in Business, in Politics, and at Home", đóng góp đáng chú ý nhất của bà cho thế giới ô tô là cuốn sách "By Motor to the Golden Gate". Trong tác phẩm này, bà kể chi tiết hành trình xuyên quốc gia của mình cùng con trai từ New York đến California. Mặc dù Emily Post không phải là người đầu tiên hoặc người nhanh nhất đi qua tuyến đường này nhưng mục tiêu của Post rất rõ ràng: bà muốn trải nghiệm cuộc hành trình với sự thoải mái tối đa, coi đó như một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Bà ghi lại những địa điểm du lịch và những danh lam thắng cảnh trong suốt chuyến du lịch của mình.

Cách tiếp cận của Post mang tính cách mạng đối với thời đại của bà. Vào thời điểm mà nữ tài xế còn là một điều mới lạ, Emily Post đã định hình lại nhận thức của xã hội. Thay vì nhấn mạnh tinh thần mạo hiểm thường gắn liền với việc lái xe, bà nhấn mạnh sự sang trọng và tính chất đời thường của hoạt động này, khiến nó trở nên phù hợp với phụ nữ cùng thế hệ với bà. Post đóng vai trò then chốt trong việc bình thường hóa ý tưởng phụ nữ có quyền tự chủ trong việc lái xe, một khái niệm không phổ biến trước Thế chiến thứ nhất.

Hơn nữa, bà còn có công trong việc thiết lập quy tắc xã hội cho phụ nữ lái xe. Trong ấn bản "Etiquette" năm 1922, bà khẳng định rằng phụ nữ không cần có người đi kèm khi lái xe. Emily Post tin chắc rằng, việc phụ nữ lái xe một mình hoặc thậm chí với một hành khách nam là hoàn toàn phù hợp.

7. Dorothée Pullinger (1894-1986)

Trong Thế chiến thứ nhất, một số lượng đáng kể các công việc trong nhà máy và công việc gia đình vẫn bị bỏ trống do việc huy động những người đàn ông đủ điều kiện ra tiền tuyến. Tình trạng này đã mở đường cho sự xuất hiện của lực lượng lao động nữ vững mạnh, đóng vai trò là động lực thúc đẩy quyền tự chủ của phụ nữ. Một nhân vật nổi bật trong phong trào này là Dorothée Pullinger. Bà nắm quyền điều hành một nhà máy ô tô ở Scotland, giữ chức vụ giám đốc và quản lý 7.000 nhân viên trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Pullinger sau đó đã thăng tiến lên vai trò giám đốc tại Galloway Motors. Với cương vị này, bà giám sát việc sản xuất mẫu ô tô duy nhất được thiết kế dành riêng cho phụ nữ. Sáng kiến này mang tính đột phá, đặc biệt là trong thời đại mà các chuẩn mực xã hội phần lớn loại trừ phụ nữ khỏi các đặc quyền, coi ô tô là lĩnh vực dành riêng cho nam giới. Chiến tranh đã tạm thời phá vỡ những chuẩn mực này, nhưng sau chiến tranh, nhiều nam giới có xu hướng quay trở lại với vai trò giới tính truyền thống, hạn chế phụ nữ phải đảm nhận các trách nhiệm gia đình.

Tuy nhiên, những người tiên phong như Dorothée Pullinger đã chống lại sự thoái lui này. Thông qua những đổi mới và khả năng lãnh đạo của mình, bà không chỉ giữ lại những tiến bộ mà phụ nữ đã đạt được trong chiến tranh mà còn nhấn mạnh thông điệp rằng phụ nữ có vị trí bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực của xã hội.

8. Clarenore Stinnes (1901-1990)

Clärenore Stinnes là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng ô tô - một thành tích không hề nhỏ, đặc biệt là vào năm 1927.