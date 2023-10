10 người đẹp sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023

Jennie (BlackPink) khoe giọng hát lấy cảm hứng từ nhạc jazz cho đĩa đơn mới "You & Me" . Kết hợp với phần đệm đàn piano, phần trình diễn của Jennie được đánh giá êm dịu hơn so với bản gốc nhưng vẫn nhận nhiều chê bai.