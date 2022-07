10 năm phát triển, Google Play đã có những ‘kỷ niệm’ thú vị gì?

2. Tương tác game trên mọi thiết bị: Năm 2021, Google đã ra mắt bản dùng thử của ứng dụng Google Play Games trên máy tính ở Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan, cho phép việc tương tác game tiện lợi giữa điện thoại và máy tinh bảng Android, Chromebook và máy tính Windows.

3. Kỷ niệm những ứng dụng và trò chơi yêu thích của bạn: Giải thưởng thường niên Best Of được tạo ra nhằm trao giải cho những ứng dụng, trò chơi và các nội dung được yêu thích trên Google Play. Sau nhiều năm, Google đã mở rộng phạm vi tổ chức lên 19 quốc gia và bổ sung thêm những hạng mục giải thưởng như “Best Hidden Gems” và “Best Apps for Good”. Đồng thời, người dùng có thể bình chọn cho những tựa game yêu thích và công nhận những đóng góp của các nhà phát triển qua Giải thưởng Ứng dụng được yêu thích nhất do người dùng bình chọn.

4. Một không gian an toàn và được tín nhiệm: Google Play Protect, tính năng bảo vệ khỏi phần mềm độc hại được cài đặt mặc định trên các thiết bị Android hiện có thể quét và xác thực hơn 100 tỷ ứng dụng mỗi ngày nhằm đảm bảo rằng thiết bị, dữ liệu và các ứng dụng của bạn đều an toàn. Đầu năm nay, Google cũng đã cho ra mắt mục An toàn dữ liệu, nơi các nhà phát triển được yêu cầu công khai mọi thông tin về cách những ứng dụng thu thập, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu người dùng.