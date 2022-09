10 năm - Phác hoạ hành trình đến tương lai

Buổi thi diễn ra vô cùng sôi nổi trong không gian chuẩn mới Apple tại 2 cửa hàng F.Studio Super Center. Tổng kết cuộc thi, F.Studio by FPT đã trao tặng các quà tặng giá trị cho các thí sinh, bao gồm: iPad Pro M1, iPad mini 6, bút Pencil.

Cũng trong sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập F.Studio by FPT, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông Di động của FPT Retail chia sẻ: “Thành lập vào tháng 09/2012, F.Studio by FPT trực thuộc FPT Retail chính là chuỗi cửa hàng ủy quyền đầu tiên của Apple tại Việt Nam, đạt chuẩn Apple toàn cầu. Sau 1 thập kỷ phát triển, F.Studio by FPT có bước chuyển mình ngoạn mục với những F.Studio Super Center lớn gấp đôi cửa hàng cũ và không ngừng mở rộng chuỗi cửa hàng trên phạm vi toàn quốc".

Một số tác phẩm được trưng bày