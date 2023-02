10 năm mới gặp lại em gái, mẹ tôi sững sờ khi bị dì nói xấu sau lưng

Tôi là người duy nhất trong nhà biết lý do khiến mẹ buồn như thế. Từ sau bữa cơm đoàn tụ với em gái ruột, mẹ tôi đã nhận về sự tổn thương đau lòng.

Chồng dì làm chủ một trang trại lớn. Tôi nghe chú kể công việc không nhàn hạ chút nào, nhưng bên Úc kiếm tiền từ trang trại khá ổn nên chú đủ điều kiện nuôi tận 3 đứa con. Dì tôi có vẻ tự hào về lũ trẻ lắm, chúng kém tôi nhiều tuổi nhưng đã có năng khiếu nọ kia. 2 cậu em họ rất giỏi về sáng tạo, chúng sửa đồ gia dụng hộ ông bà ngoại nhoay nhoáy khiến ai cũng ngạc nhiên. Cô em út thì hát hay như ca sĩ, bé tí teo đã biểu diễn tự tin rồi.

Hàng xóm sang chơi không nhận ra dì tôi nữa vì trông dì rất khác với ngày xưa. Khi chưa đi Úc thì dì vừa đen vừa gầy, nhiều người hay chê dì kém sắc. Bà ngoại kể hồi bé dì hay tị với mẹ tôi lắm. Nhiều lần còn khóc to tướng kêu với bà tại sao đẻ chị gái xinh mà dì lại xấu thế. Mẹ tôi chỉ biết an ủi dì và không bao giờ so sánh cái gì giữa 2 chị em cả.

Rồi thời gian trôi đi khá mau, bây giờ nhan sắc dì nổi trội hơn hẳn. Chắc ở bên kia ăn uống tốt, hợp khí hậu nên trông dì đẫy đà xinh đẹp hơn. Đẻ 3 đứa con xong dì cũng chăm tập thể dục, thành ra dì ngày càng giống gái tây. Da nâu nâu nhìn khá quyến rũ, bảo sao chú tôi mê dì đến vậy.

Họ hàng tiếp đón nhà dì nhiệt tình lắm, nhưng dì tôi đáp lại theo cách khá kỳ cục. Dì có vẻ để bụng khá nhiều chuyện cũ, gặp ai dì cũng khiến họ mất lòng. Dì săm soi cách ăn mặc của mẹ tôi, thẳng thừng chê mẹ tôi già xấu hơn tuổi thật và ăn mặc quê mùa nữa. Mẹ tôi không phản ứng gì cả, còn tôi thấy dì thật sự vô duyên.

Hàng xóm bị dì chê bai không ít, có người bị dì bới lại chuyện cũ trêu chọc gây khó chịu. Ông bà ngoại nhắc dì tiết chế nhưng dì chỉ ngúng nguẩy bỏ đi.