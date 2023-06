10 năm khẳng định bản thân của J-Hope BTS

Ở J-Hope In The Box, người xem có thể nhận ra để có được những kỷ lục nêu trên, đối với J-Hope chưa từng “dễ dàng”. Trong trailer đã phát hành vừa qua, anh chàng khiến ai nấy xót xa khi đường đường giữ vai trò nhảy chính của BTS, giờ đây có lúc “quên vũ đạo”. Tuổi 30 không tha cho một ai, nhưng cũng là cửa ải khiến nhiều “nhà phiêu lưu” hứng thú. J-Hope cũng thế, anh sẵn sàng chạm trán ngưỡng tuổi đầy mạo hiểm này để bứt phá, sải cánh khỏi vùng an toàn bấy lâu nay mà BTS đã tạo dựng.

"J-Hope in the box" nằm trong chuỗi phim BTS: Hành Trình Solo bên cạnh một dự án tài liệu khác của người anh em Suga, thuộc chiến dịch ăn mừng kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS. Đây cũng là món quà tiếp theo J-Hope gửi tặng ARMY thân thương sau khi đã lên đường nhập ngũ vào tháng 4 vừa qua. Dù có thời gian xa nhà, xa sân khấu nhưng J-Hope vẫn thường xuyên cập nhật tình hình, tương tác với mọi người ngay khi có thể, và không bỏ lỡ dịp kỷ niệm 10 năm đáng trân trọng. Chính vì vậy, sự ủng hộ của khán giả dành cho bộ phim J-Hope In The Box" sẽ là “lời hồi âm” ấm áp, ý nghĩa giúp xoa dịu nỗi nhớ mong của nam idol khi đang tại ngũ!.

Theo VOV