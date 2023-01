10 món ăn may mắn trong dịp Tết Nguyên đán

Cá nguyên con là một món ăn thường thấy trong Tết Nguyên đán. Cá, đặc biệt là khi phục vụ nguyên con, được cho là biểu tượng của sự no đủ, dồi dào và thịnh vượng cho năm mới. Các món cá nguyên con phổ biến là cá vược hấp gừng và hành lá, cá hồi hoặc cá chép hầm với sốt ớt cay. Ảnh: Taste.

Quýt là một món ăn nhẹ phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tươi ngon, mang tính biểu tượng và được coi như một món quà. Quýt còn được xem là một loại trái cây may mắn vì từ quýt trong tiếng Quảng Đông đồng âm với từ giàu có. Ngoài ra, cam, bưởi và quất cũng là những loại trái cây mang lại may mắn trong ngày lễ bởi màu vàng của chúng. Ảnh: Healthline.

Bánh gạo cắt lát là một món súp ăn chung với thịt bò, hành lá và trứng. Vào dịp Tết Nguyên đán, người Hàn Quốc thường ăn món này. Những chiếc bánh gạo mỏng hình đĩa màu trắng giống như đồng xu. Món ăn này tượng trưng cho sự khởi đầu mới tràn đầy may mắn. Ở Hàn Quốc, người ta cho rằng khi bạn ăn một bát súp này, bạn sẽ già thêm một tuổi, khôn ngoan và giàu có hơn. Ảnh: The Spruce Eats.

Bánh cam được thấy nhiều trong các tiệm bánh và nhà hàng Trung Quốc quanh năm. Chúng mang một ý nghĩa đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán: sự may mắn. Lý do là những viên bột nếp nở ra bên ngoài khi chiên tượng trưng cho sự phát triển tài lộc của bạn. Ảnh: The Spruce Eats.

Bánh tổ là một món tráng miệng ngọt phổ biến của người Trung Quốc và được ăn trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng có vị ngọt, dẻo và mịn. Bánh được làm từ bột gạo, đường nâu và có thể ăn không, nhúng với sữa đặc để tăng thêm vị ngọt hoặc chiên áp chảo để có độ giòn. Ảnh: Josephine's Recipes.

Bánh quy hạnh nhân hình tròn và có màu vàng khi nướng. Món bánh này giống với hình dáng của những đồng xu và tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng cho người ăn. Trên cùng là một quả hạnh nhân có thể chần hoặc nướng. Đây là một món tráng miệng đơn giản, dễ làm và ngon không cưỡng lại được với một số người. Ảnh: Simply Recipes.