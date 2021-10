10 mẹo đơn giản giúp tạm biệt da khô vào mùa đông

Ngoài việc cung cấp đủ nước cho cơ thể, bạn cũng nên tập trung vào việc ăn các loại thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3.Cả hai chất dinh dưỡng này có thể bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại từ môi trường và giúp cơ thể tạo ra tế bào khỏe mạnh.

Không hấp thụ đủ chất lỏng có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của da và cũng khiến da dễ bị khô hơn.

9. Các loại vải không gây hại

Một nguyên tắc tốt khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào về da là tránh mặc các chất liệu thô ráp. Nếu da trên cơ thể bạn quá khô, hãy thử mặc các loại vải tự nhiên, rộng rãi, thoải mái để giảm nguy cơ kích ứng.

Ngoài ra, bạn nên tránh giặt quần áo bằng chất tẩy rửa thông thường. Thay vào đó, hãy tìm chất tẩy rửa dành cho da nhạy cảm, không chứa hóa chất và mùi thơm.

10. Mang găng tay

Găng tay là hàng rào vật lý cuối cùng chống lại các tác nhân từ môi trường có thể làm khô da tay của bạn.Để bảo vệ đôi tay, hãy đeo găng tay ấm khi bước ra ngoài trời lạnh và sử dụng một đôi găng tay silicon khi rửa bát.Hạn chế không khí khô và nước nóng tiếp xúc với da có thể giúp giữ cho bàn tay của bạn mịn màng và đủ nước.

