10 mẹo cực đơn giản giúp giảm bớt vị đắng của khổ qua

38 phút trước Tin pháp luật

Ngày 11/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an các đơn vị nghiệp vụ bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.