10 mẫu ô tô ế nhất thị trường, có mẫu chỉ bán được 1 chiếc/tháng

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 4 vừa qua đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3 nhưng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi trong tháng 3, các hãng ô tô thuộc VAMA đã bán ra được tới 27.289 xe, tăng mạnh 135% so với tháng 2.