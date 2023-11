10 lý do nên mua ô tô plug-in hybrid thay vì ô tô điện: Không chỉ vì giá rẻ

Ô tô chạy hoàn toàn bằng điện có khấu hao lớn vì một số lý do liên quan đến niềm tin, nhu cầu của người tiêu dùng. PHEV tương tự, nhưng mức độ khấu hao thấp hơn do sự kết hợp giữa động cơ xăng – điện.

PHEV mang đến sự kết hợp giữa cả động cơ đốt trong và điện, mang lại hiệu suất cân bằng. Xe plug-in hybrid tận dụng điểm mạnh của cả hai hệ truyền động, cho hiệu suất tổng thể vượt trội.

Cụ thể trong Giải vô địch sức bền thế giới, nơi những chiếc xe như Toyota, Ferrari, Porsche,… chứng minh xe hybrid có thể nhanh đến mức nào. Xe Công thức 1 cũng tận dụng cả hai hệ truyền động, mang lại hiệu suất và hiệu quả đáng kinh ngạc cho cả xe đường trường.

9. Có thể ít tác động đến môi trường hơn

Xe điện plug-in hybrid cung cấp giải pháp thay thế thân thiện với môi trường hơn so với xe chạy xăng truyền thống, do khả năng hoạt động bằng năng lượng điện trong khoảng cách ngắn. Chúng không thể giảm tác động tổng thể đến môi trường khi so sánh với ô tô điện, vì lượng khí thải do động cơ xăng tạo ra.

Tuy nhiên, cần xem xét toàn bộ quá trình sản xuất của một chiếc ô tô điện. Nhu cầu sử dụng xe điện chạy pin rất lớn, trong khi lượng pin phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên hiếm.

Các nguyên tố quan trọng như coban, niken và kim loại quý khác phải được khai thác khỏi lòng đất, dẫn đến bụi phóng xạ địa chất. Nhiều nhà sản xuất ô tô hy vọng rằng công nghệ pin thể rắn sẽ giải quyết được những vấn đề này, nhưng công nghệ này vẫn còn nhiều năm nữa mới có.

10. Dễ lái, vận hành hơn

Việc chuyển đổi từ ô tô ICE sang ô tô điện khiến nhiều chủ xe có thể bất ngờ về việc thiếu âm thanh, phản ứng ga ngay lập tức, phanh tái tạo và một số đặc điểm khác liên quan đến cảnh báo của ô tô điện. Do đó, xe PHEV đóng vai trò là cầu nối giữa hai loại phương tiện này.

Cụ thể hơn, PHEV giúp người dùng xe truyền thống không bị choáng ngợp bằng cách giữ lại động cơ xăng. PHEV hiện không còn phụ thuộc nhiều vào động cơ như cách đây vài năm, nhờ những tiến bộ lớn trong công nghệ pin và động cơ điện.

Tiến Dũng (Theo Topspeed)

