10 lý do khiến siêu xe Ferrari F80 mới ra mắt có giá 'sốc' tới gần 100 tỷ đồng

Siêu xe Ferrari F80 hoàn toàn mới là chiếc xe thương mại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Ferrari với công suất gần 1.200 mã lực. Giá bán khởi điểm của F80 cũng khá "chát", lên tới 3,9 triệu USD (98 tỷ đồng). F80 là siêu xe hoàn toàn mới của Ferrari, trước đây được gọi bằng tên mã F250. Giá bán của siêu xe này cũng khiến nhiều người bất ngờ với mức khởi điểm 3,9 triệu USD (khoảng 98 tỷ đồng). Dưới đây là 10 lý do khiến siêu xe mới của thương Ferrari được định giá "sốc" như vậy: 1. Động cơ V6 chứ không phải V12 Ba siêu xe gần đây nhất của Ferrari là LaFerrari, Enzo và F50 đều được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, nhưng F80 thì không. Thay vào đó, nhà sản xuất thay thế bằng động cơ V6 tăng áp kép kết hợp với 3 động cơ điện, tạo ra công suất "khủng khiếp" 1.184 mã lực. Khối động cơ hybrid này giúp chiếc siêu xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,15 giây và tốc độ tối đa trên 350 km/h, nhanh nhất trong các mẫu siêu xe thương mại của Ferrari từ trước đến nay. Lý do Ferrari lựa chọn động cơ này là vì sự tương đồng với công nghệ hiện đại trong giải đua F1, giúp mẫu xe đua 296 GTB và 499P giành chiến thắng liên tiếp tại giải Le Mans. 2. Ba động cơ điện dẫn động 4 bánh Ferrari F80 sử dụng tới ba động cơ điện giống như SF90. Trong đó, hai động cơ phía trước cung cấp công suất lên đến 282 mã lực, động cơ thứ ba truyền 80 mã lực đến bánh sau, nhưng có thể tạo ra công suất lớn hơn là 94 mã lực nhờ phanh tái tạo. F80 trở thành siêu xe có động cơ điện dẫn động cho cả bốn bánh đầu tiên của Ferrari. Mặc dù rất mạnh nhưng F80 không có chế độ sử dụng thuần điện (EV), mà các động cơ này chỉ hỗ trợ cho khối động cơ V6 mà thôi. 3. Tự tăng công suất khi cần thiết Ferrari đã điều chỉnh hệ thống truyền động, nhưng điều thực sự thông minh là "chế độ tối ưu hóa hiệu suất". Sau khi bật chế độ này, chiếc xe sẽ tự động nhớ các khúc cua hay đường thẳng trên đường đua để sẵn sàng "bơm" thêm công suất khi cần thiết. 4. Mẫu duy nhất của Ferrari được trang bị khung gầm carbon Không giống như McLaren sử dụng khung gầm bằng carbon trên mọi chiếc xe trong dòng sản phẩm của mình, Ferrari vẫn trung thành với nhôm và chỉ sử dụng khung gầm carbon cho chiếc F80 này. Tuy vậy, nhôm - chất liệu hấp thụ năng lượng va chạm tốt hơn, vẫn được sử dụng ở khung phụ phía trước và phía sau của chiếc F80. 5. Thiết kế lấy cảm hứng từ F40 Ferrari cho biết, thiết kế của F80 hé lộ hướng đi của ngôn ngữ thiết kế tương lai cho thương hiệu này với dải màu đen trên nắp capo và cản trước hình hộp, lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại F40. 6. Tính khí động học giúp tăng lực ép xuống Cơ cấu khí động học giúp chiếc F80 có lực ép xuống đường tới 1.000kg ở tốc độ 250 km/h, mạnh hơn nhiều chiếc 911 GT3 RS của Porsche với 860kg ở tốc độ 285 km/h. Điều này đạt được nhờ sự kết hợp giữa luồng không khí qua mũi xe đến bộ khuếch tán phía sau và cánh lướt gió có thể điều chỉnh chủ động. 7. Siêu xe 1+ Ferrari đã thiết kế F80 với cấu hình 1+ chỗ ngồi, ưu tiên tối đa cho vị trí người lái với không gian rộng và màn hình điều khiển quay hẳn về phía này. Trong khi đó, ghế hành khách màu đen, đặt hơi lùi về phía sau và có ít không gian hơn so với ghế lái. 8. Nút bấm cơ trên vô lăng đã trở lại Khác với một số mẫu siêu xe thế hệ mới bị "cắt" các nút bấm cơ và thay bằng các phím cảm ứng, vô lăng của F80 được thiết kế với nhiều nút bấm vật lý kiểu cũ, giúp người điều khiển chủ động hoàn toàn khi cầm lái. 9. Hệ thống treo mượn từ SUV Purosangue F80 có thể chia sẻ động cơ với 296 nhưng mượn hệ thống treo của mẫu SUV Purosangue. Cụ thể, F80 sử dụng thanh chống lật có sự trợ giúp của động cơ điện 48V giúp ổn định thân xe. Ferrari cũng đã hợp tác với Brembo để đưa lên F80 phanh carbon CCM-R Plus thế hệ mới có độ bền gấp đôi và độ tản nhiệt tăng gấp 3 lần phanh carbon cũ. 10. Có 799 chiếc Ferrari F80 được chế tạo Cuối cùng, F80 có giá 3,9 triệu USD sẽ chỉ được Ferrari chế tạo 799 chiếc. Con số này lớn hơn so với 499 chiếc của LaFerrari, nhưng cũng không phải là quá nhiều để khách hàng muốn sở hữu có thời gian "lưỡng lự" Theo HotCars