10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nước chanh có thể bạn chưa biết

Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng vitamin C, được tìm thấy trong các loại trái cây họ cam quýt như chanh, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nước chanh có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Nước chanh có thể là người bạn tốt nhất của người ăn kiêng. Erin Palinski-Wade, nhà nghiên cứu về dinh dưỡng cho biết: "Các polyphenol trong chanh có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn". Các nghiên cứu ở loài gặm nhấm đã gợi ý rằng polyphenol trong chanh có thể giúp ngăn ngừa tăng cân. Thêm vào đó, cô ấy nói thêm, "khi bạn uống một cốc nước, đặc biệt là trước bữa ăn, điều này sẽ giúp bạn no bụng, bù đắp lượng thức ăn cần thiết để cảm thấy hài lòng".

Một trong những lợi ích khác của nước chanh là các axit giúp tiêu hóa thức ăn. Palinski-Wade cho biết: "Các flavonoid trong chanh hỗ trợ axit trong dạ dày phân hủy thức ăn, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa tổng thể. Nước chanh ấm dường như mang lại lợi ích tiêu hóa lớn nhất".

Việc hỗ trợ tiêu hóa đặc biệt quan trọng khi chúng ta già đi vì lượng axit trong dạ dày giảm dần theo tuổi tác. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ cho thấy hơn 30% nam giới và phụ nữ trên 60 tuổi bị viêm teo dạ dày, một tình trạng có ít hoặc không có axit trong dạ dày.

Ngoài ra, nếu thêm lát chanh và vỏ chanh vào nước, bạn có thể khai thác một số lợi ích của pectin, một loại chất xơ có trong cùi và vỏ. Nghiên cứu được xuất bản trong Các chất dinh dưỡng (Hoa Kỳ) đã chỉ ra rằng chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Nước chanh giúp bạn đại tiện đều đặn hơn

Nhờ lợi ích hỗ trợ đường tiêu hóa, nước chanh cũng giúp bạn đại tiện đều đặn hơn. Palinski-Wade nói: "Tăng lượng chất lỏng tiêu thụ có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Nếu thêm chanh vào nước giúp bạn uống nhiều nước hơn trong ngày, thì điều này có thể giúp bạn đại tiện đều đặn hơn". Và mặc dù nước chanh không cung cấp nhiều chất xơ nhưng việc cho thêm vài lát chanh hoặc vỏ chanh vào nước có thể giúp tăng cường hàm lượng chất xơ, giúp bạn đại tiện tốt hơn.

Nước chanh giúp bạn tăng cường vitamin C

Trái cây họ cam quýt là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 1/4 cốc nước chanh cung cấp 23,6 mg vitamin C, khoảng một phần ba lượng khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ và một phần tư cho nam giới.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do, và điều này thậm chí có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tim mạch và ung thư. Và mặc dù chúng ta không còn nghĩ nhiều về căn bệnh này nữa, nhưng "vitamin C ngăn ngừa bệnh còi xương, một bệnh về mô liên kết suy yếu dẫn đến chảy máu nướu răng, trong số các triệu chứng khác", tiến sĩ Sukol nói. Mô liên kết cũng rất quan trọng để chữa lành vết thương.