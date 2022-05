10 lợi ích sức khỏe của keo ong

Ngăn ngừa nhiễm trùng do virus

Keo ong còn có các hoạt động kháng virus mạnh, chống lại các bệnh nhiễm virus như herpes, viêm gan, cúm, bệnh do vi rút ebola, các bệnh hô hấp do virus, retrovirus và sốt vàng da. Các flavonoid, đặc biệt là flavon và flavonoid trong keo ong giúp chống lại một loạt các bệnh nhiễm trùng do virus.

Chăm sóc da

Keo ong có nhiều đặc tính như chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng sinh, chống dị ứng giúp điều trị và ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan đến da như nhiễm nấm, intertrigo, tưa miệng, bỏng, mụn trứng cá và nhiễm trùng da. Keo ong cũng là một thành phần tuyệt vời trong các sản phẩm chống nắng do sự hiện diện của axit caffeic, ferulic và coumaric. Ngoài ra, keo ong còn là thực phẩm chống lão hóa, giúp giữ ẩm cho da.

Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn