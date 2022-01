10 loại thực phẩm nên bổ sung vào thực đơn giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường

Hạnh nhân giúp kiểm soát lượng glucose và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch do bệnh đái tháo đường type 2 gây ra. Hạnh nhân cung cấp hàm lượng lớn magiê, giúp xương chắc khỏe, điều hòa huyết áp và kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

2.5 Sữa chua kiểu Hy Lạp tốt cho người bệnh đái tháo đường

Việc duy trì nguồn cung cấp đa dạng các vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa là một thành phần quan trọng để duy trì sức khỏe, thậm chí giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Là thực phẩm chứa hàm lượng cao canxi, protein và một loại chất béo đặc biệt được gọi là axit linoleic liên hợp (CLA) được tìm thấy trong sữa chua có thể tạo cảm giác no lâu hơn. Sữa chua Hy Lạp chỉ chứa 6 - 8g carbs mỗi khẩu phần, thấp hơn so với sữa chua thông thường. Nó cũng có hàm lượng protein cao hơn, có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách giảm sự thèm ăn và do đó giảm lượng calo nạp vào. Vì vậy, đối với người bệnh đái tháo đường, sữa chua Hy Lạp là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe.

2.6 Cam, quýt

Chứa hàm lượng chất xơ cao nên các loại trái cây họ cam quýt không làm tăng lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, lượng đường trong máu vẫn ổn định, vì đường không vào máu nhanh và tốc độ hấp thụ đường bị chậm lại. Điều này giúp cải thiện việc kiểm soát đường huyết và điều chỉnh việc giải phóng insulin để giữ cho lượng đường trong máu được ổn định.

Cam, quýt thực sự được coi là một loại thực phẩm có hàm lượng glycemic thấp nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan, khiến chúng trở thành một lựa chọn trái cây tốt cho những người mắc bệnh đái tháo đường typ 2. Tuy nhiên, nên ăn trái cây thay vì uống nước ép. Ngoài ra, cam và tất cả các loại trái cây họ cam quýt khác là nguồn cung cấp vitamin C và folate chống ôxy hóa, cũng như kali giúp giữ huyết áp trong tầm kiểm soát.

2.7 Cá

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu là nguồn cung cấp axit béo omega - 3, DHA và EPAtuyệt vời, hỗ trợ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bổ sung đầy đủ các axit béo đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ là đặc biệt quan trọng vì đây là các biến chứng điển hình của bệnh đái tháo đường.