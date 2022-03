10 loại cà phê đắt nhất thế giới, giá vài chục triệu/kg là bình thường

Điều gì làm cho một ly cà phê đắt tiền? Một phần bởi độ hiếm và cũng do độ dài của quá trình sản xuất. Trong khi cà phê phổ thông có thể có vị khá đắng, cà phê chất lượng tốt được làm từ hạt đắt tiền sẽ có hương vị sâu hơn nhiều.

Cafe single origin là cà phê bản địa hay cà phê đơn nguồn gốc thường có giá mắc hơn so với blend - những loại cà phê pha trộn. Hiểu đơn giản, single origin có nguồn gốc từ một nhà sản xuất, một vụ mùa hoặc từ một khu vực duy nhất ở một quốc gia nào đó. Các loại cà phê có nguồn gốc đơn lẻ thường có hương vị đặc biệt và cá tính độc đáo.

10. Guatemala Geisha

Được trồng giữa hai ngọn núi lửa, Guatemala Geisha là loại cà phê có nguồn gốc duy nhất từ ​​trang trại Nueva Granada. Nằm ở San Marcos, ở độ cao 5.000 feet, trang trại gần núi lửa Tacana và Tajumulco.

Đất núi lửa nơi đây mang lại cho Guatemalan Geisha Coffee hương vị sô cô la hấp dẫn. Những cây cà phê này có nguồn gốc từ Ethiopia thương ít hơn 30% lượng caffeine so với cà phê thông thường.

Cà phê Guatemela Geisha có hương thơm nồng nàn của hoa nhài, với điểm nhấn của cam bergamot và quýt.

9. Nepal Himalaya

Nepal Himalayan Lalitpur Coffee được trồng tại trang trại hữu cơ Greenwell ở Nepal. Đồn điền cà phê này từng được trao giải Best Gourmet Coffeet tại Cuộc thi International Contest of Coffee Roasted in their Countries of Origin ở Paris, nó có vị giống như Jamaica Blue Mountain nhưng mức giá thấp hơn nhiều.

Trang trại hữu cơ Greenwell nằm ở làng Dudh Pokhari ở quận Lamjung của Nepal, ở độ cao 4.400 feet. Đây là một trong những vùng cà phê cực Bắc của thế giới.

Cà phê Nepal Himalayan Lalitpur được trồng theo phương pháp hữu cơ, được chứng nhận Kosher cho các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực thực phẩm. Loại cà phê này có hương nam việt quất, cam và mận khô với độ chua dễ chịu.