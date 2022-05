10 lễ hội sôi động nhất hành tinh

Just for Laughs, Montréal, Canada: Liên hoan phim hài quốc tế lớn nhất thế giới Just for Laughs đón tiếp hơn 2 triệu người đổ về Montréal để thưởng thức các buổi biểu diễn, hòa nhạc và sân khấu kịch kéo dài 2 tuần. Đây không phải là một lễ hội nhỏ, nó thường có 1.700 nghệ sĩ đến từ 19 quốc gia, 1.600 màn trình diễn và 1.200 buổi biểu diễn ngoài trời miễn phí. Trong những năm qua, lễ hội đã có sự góp mặt của các danh hài có tiếng như Jim Carrey, Jimmy Carr, Jerry Seinfeld và Laverne Cox, vì vậy đảm bảo mang đến những trận cười sảng khoái. Ảnh: Hemis.

Lễ hội Holi, Ấn Độ và Nepal: Diễn ra ở cả Ấn Độ và Nepal trong những khu vực có đông người theo đạo Hindu, lễ hội Holi (hay lễ hội "Sắc màu") được tổ chức với những trận chiến bột màu và các bữa tiệc vui vẻ. Có niên đại từ thế kỷ thứ 4 và có nguồn gốc từ thần thoại Ấn Độ, Holi không chỉ đánh dấu sự kết thúc của mùa đông mà còn mang ý nghĩa vinh danh sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ảnh: Kristin Ruhs, StanislavBeloglazov.

Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella, California, Mỹ: Coachella đã trở thành một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng và được săn đón nhất thế giới. Thu hút các nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu, trong những năm qua, những tên tuổi lớn như Beyoncé, Madonna và The Stone Roses đã xuất hiện trên sân khấu của sự kiện này. Ngoài ra, các tác phẩm nghệ thuật nổi bật nằm rải rác trong thung lũng và một vòng đu quay khổng lồ cũng là những điểm hấp dẫn du khách. Ảnh: Byron Motley, Matt Winkelmeyer.