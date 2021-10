10 kỹ năng thiết yếu cha mẹ cần "thuộc nằm lòng" để dạy con tốt nhất

8. Sức khỏe

Cha mẹ có biết tự chăm sóc sức khỏe sẽ dạy con cái cách xây dựng lối sống lành mạnh, bao gồm tập thể dục và các lựa chọn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

9. Tôn giáo

Cha mẹ ủng hộ sự phát triển tâm linh hoặc tôn giáo của con cái.

10. An toàn

Cha mẹ đảm bảo cho con cái được an toàn. Điều này bao gồm việc dạy con thiết lập ranh giới an toàn và nhận thức được cách chọn bạn bè, cái gì nên và không nên. Cần phải dạy con mọi kỹ năng an toàn, từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đạp xe đến dạy con cách băng qua đường một cách thông minh và cả ý nghĩa của sự đồng thuận tình dục.

Mai Châm

Theo Healthline