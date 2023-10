10 dự án vào chung kết 'Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2023'

Đây là kết quả dự án “Tìm kiếm, tuyển chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao” năm 2023 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp tổ chức.

10 dự án vào vòng chung kết gồm có: xơ mướp (vật liệu xanh), LOTUSLEEP (phim ngậm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên từ tim sen và thảo mộc Việt Nam), Sài Gòn TCS (nhang lúa bảo vệ hốc mũi), THE POLAFOAM (mỹ phẩm thiên nhiên dầu dừa), AGO APP (ứng dụng quản lý trang trại công nghệ cao hướng tới Net Zero), Rượu vang cà phê Việt Nam (tận dụng phần thịt quả cà phê khi chế biến cà phê nhân để lên men thành rượu vang cà phê), YersinFarm (mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng trong nuôi trồng các loại nấm quý có giá trị kinh tế cao như nấm linh chi, nấm mối đen, nấm hầu thủ, nấm thái dương… và các loại thảo dược (hương thảo, bạc hà) quản lý kiểm soát năng suất, rủi ro an toàn sinh học bằng công nghệ IoT), Nano Silver (sản phẩm xanh phục vụ nông nghiệp bền vững)...