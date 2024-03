10 điểm đến tuyệt vời tại Việt Nam cho mùa du lịch hè 2024

Tuy nhiên, để khám phá tuyệt tác thiên nhiên này, bạn cần tham gia các tour du lịch có giá thành khá cao nhưng không phải lúc nào cũng trống chỗ.

Tin vui là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu cả một hệ thống hang động phong phú, đáp ứng mọi loại hình khám phá với chi phí tiết kiệm hơn nhiều. Bạn có thể chèo thuyền, đi bộ xuyên hang, trèo qua các vách đá hoặc tham gia trò chơi mạo hiểm zipline để len lỏi qua các hang động Tú Làn, Phong Nha hay Thiên Đường. Nếu muốn "chịu chơi" hơn, hãy thử chinh phục hang Én, nơi du khách có thể cắm trại trên bãi biển ngầm lung linh nhờ những tia sáng tự nhiên hắt xuống.

Ảnh: Geng Xu/Getty Images.

Hội An: Điểm đến của những người yêu thích lịch sử

Hội An yên bình tựa như một cuộc hành trình ngược dòng thời gian, khám phá bề dày lịch sử hào nhoáng của Việt Nam. Nơi đây từng là một trong những thương cảng quan trọng, thu hút thương nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản hay Tây Ban Nha, mang về sự thịnh vượng cho các thương gia phố Hội.

Ảnh: vermontalm/Getty Images.

Người dân Hội An đã sử dụng nguồn lực này, xây dựng nên phố cổ với những dãy nhà phố san sát, các hội quán rực rỡ của người Hoa, cùng ngôi chùa trên cầu gỗ mang tính biểu tượng giao thoa văn hóa Việt - Nhật và đậm nét Phật giáo.

Nhưng Hội An không chỉ có lịch sử. Du khách có thể lưu lại đây nhiều ngày để tham gia các lớp học nấu ăn do đầu bếp địa phương hướng dẫn, tìm hiểu cách làm bánh tráng và nem cuốn, hay may đo quần áo với giá cả phải chăng tại các tiệm may lành nghề trong thành phố.

Ảnh: lemaret pierrick's Images.

Duyên hải miền Trung: “Thiên đường” cho người yêu nắng

Nắng vàng rực rỡ ôm trọn bờ biển duyên hải miền Trung, nhưng mỗi bãi biển lại mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Những ngày hè, du khách thường đổ về Đà Nẵng và Nha Trang, những thành phố biển sầm uất và hiện đại.

Ảnh: battle182royal/Getty Images.

Bên cạnh đó, Mũi Né cũng là một “thiên đường” dành cho các bạn trẻ yêu thích những bãi cát dài thơ mộng.

Ảnh: Andrey Khrobostov.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm yên tĩnh hơn, hãy đến khu vực giữa Huế và Đà Nẵng: Thuận An - cửa ngõ dẫn đến hàng loạt bãi biển cát trắng thanh bình nằm bên cạnh một hòn đảo chắn chắn với đầm phá phía sau.