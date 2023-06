10 địa điểm dự kiến đông khách nhất châu Âu dịp hè

Thủ đô Amsterdam (Hà Lan) thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Nằm trên bờ Vịnh IJmeer và sông Amstel, cuộc sống về đêm tại Amsterdam là điểm gây hứng thú với khách du lịch. Vào dịp hè năm nay, Travel Off Path dự đoán thành phố vẫn hút khách, xuất hiện tình trạng quá tải. Ảnh: Adrien Olichon/Pexels.

Thủ đô Dublin (Ireland) được đông đảo du khách cũng như du học sinh từ các nước châu Âu quan tâm do chi phí phải chăng. Cùng là thủ đô lớn nhưng sinh hoạt phí ở Dublin rẻ hơn nhiều so với London (Anh) hay New York (Mỹ). Dublin còn được biết đến với tên gọi thủ đô văn học của thế giới. Không ít các tác giả nổi tiếng được sinh từ vùng đất này. Ảnh: Luciann Photography/Pexels.

Tallinn (Estonia) cách Phần Lan khoảng 85 km, là một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu, và là thành phố duy nhất ở Đông Bắc Âu vẫn duy trì kiến trúc thời Trung cổ. Do diện tích nhỏ, du khách có thể thuận tiện tham quan các địa điểm du lịch của thủ đô bằng đường bộ, tối ưu hóa chi phí di chuyển. Ảnh: Zaur Ibrahimov/Unplash.