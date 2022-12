10 địa điểm đón giao thừa tuyệt vời nhất thế giới

Rome, Ý: Muốn xem pháo hoa, hãy đến Circus Maximus - địa điểm giải trí và đua xe ngựa từ thời cổ đại, để xem màn trình diễn ấn tượng với những người tổ chức tiệc cổ xưa từ những năm huy hoàng của Đế chế La Mã. Sẽ có buổi hòa nhạc Three Tenors vào đêm giao thừa và một lần nữa vào đêm giao thừa tại Caravita - nhà thờ Công giáo nói tiếng Anh. Nếu không thích tiệc tùng, bạn có thể thưởng thức cuộc diễu hành Rome nghiêng về âm nhạc, có sự góp mặt của các ban nhạc diễu hành cùng nhiều tiết mục khác vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Getty.

London, Anh: London luôn gây chú ý với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa, được tổ chức bởi London Eye trên Bờ Nam sông Thames. Vé cho năm 2022 tại khu vực tổ chức chính thức đã được bán hết, nhưng bạn có thể xem pháo hoa miễn phí từ các đỉnh đồi như đồi Primrose, đồi Parliament trên Hampstead Heath, công viên Greenwich và cung điện Alexandra. Bạn cũng có thể thử tìm một chỗ trên các cây cầu như cầu Millennium và cầu Southwark. Điểm thuận lợi khác là du ngoạn trên sông, nơi bạn có thể thưởng thức cảnh tượng từ sông Thames. Một cách truyền thống để đón chào năm mới là đến một trong những quán rượu lâu đời nhất ở London, chẳng hạn như Old Bell Tavern, phục vụ đồ uống dành cho người lớn từ năm 1670. Ảnh: Getty.

Rio de Janeiro, Brazil: Nếu bạn muốn chào đón năm mới với khoảng 3 triệu người trong khu nghỉ mát bãi biển, hãy đến Rio de Janeiro. Buổi tụ tập chính tại bãi biển Copacabana, bắt đầu từ trước khi trời tối, theo truyền thống có nhiều tiết mục âm nhạc và pháo hoa. Nếu muốn tiệc tùng theo phong cách Rio cổ điển, hãy ghé thăm Jobi Bar. Đó là một tổ chức xã hội trong thành phố, được mở từ những năm 1950. Hoặc có thể đến Vista Chinasa - ngôi chùa nhỏ của Trung Quốc, cung cấp bức tranh toàn cảnh tuyệt vời. Ảnh: Getty.

New York, Mỹ: Quảng trường Thời đại ở Manhattan là nơi đón giao thừa tuyệt vời nhất tại Mỹ. Ngay cả khi không trực tiếp ở đó, bạn vẫn có thể cảm nhận không khí rộn ràng qua truyền hình. Nếu không muốn chen chúc tại Quảng trường Thời đại với khoảng 1 triệu người khác, đây là một số lựa chọn khác: Grand Army Plaza, ngay gần công viên Prospect ở Brooklyn; Resorts World Casino - sòng bạc duy nhất trong thành phố; quán The Bronx Public - cách công viên Van Cortlandt chưa đầy 1,6 km. Ảnh: Getty.

Las Vegas, Mỹ: Vegas rực rỡ ánh đèn quanh năm, nhưng nó sẽ tắt vào đêm giao thừa. The Strip không cho xe cộ vào, người đi bộ sẽ được tham dự lễ hội xứng tầm với Vegas. Vào lúc nửa đêm, nhiều sòng bạc tung ra loạt pháo hoa ấn tượng từ mái nhà của các tòa nhà. Bạn có thể xem chương trình từ trên đỉnh tháp Stratosphere. Sugar Ray và Sugar Hill Gang sẽ náo nhiệt vào cuối năm 2022 tại Lễ hội Fremont Street Time of Your Life. Ảnh: Getty.