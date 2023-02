10 địa điểm đẹp nhất châu Âu cho mùa xuân

Đảo Madeira (Bồ Đào Nha) nổi tiếng với khí hậu ấm áp quanh năm cùng thảm thực vật tươi tốt. Khi mùa xuân đến, những khu vườn của Madeira càng trở nên rực rỡ với đỗ quyên, hoa giấy, mimosa, loa kèn... Hòa mình vào lễ hội hoa màu sắc là trải nghiệm đáng giá khi đến đây vào tháng 5. Ngoài ra, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan núi lửa ngoạn mục, khu rừng hoang dã, những ngôi làng đẹp như tranh vẽ tại "hòn đảo mùa xuân vĩnh cửu" này. Ảnh: Insider.

Bắc Mallorca (Tây Ban Nha) thu hút khách du lịch bởi những ngôi làng cổ kính, làn nước trong xanh cùng cảnh quan tự nhiên hùng vỹ. Địa điểm nổi bật với dãy núi Serra de Tramuntana được UNESCO ghi danh là di sản thế giới năm 2011. Du khách có thể khám phá hàng loạt trải nghiệm mạo hiểm khi đến đây như lướt ván diều, nhảy tự do từ vách đá, lặn biển, thám hiểm hang động, nhảy dù lượn... Ảnh: Lonely Planet.

Pembrokeshire (Anh) từng được chọn làm bối cảnh trong nhiều bộ phim đình đám như Alice in Wonderland, Robin Hood, Me Before You... Những tòa lâu đài diễm lệ, bãi biển trong xanh và những thị trấn ven biển mộng mơ hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên khi đến đây. Ảnh: Daily Mail.