10 dấu hiệu cho thấy máy phát điện ô tô đang gặp vấn đề

Nếu người dùng nhận thấy bất kỳ hoặc tất cả những thứ này không hoạt động tốt hoặc hoàn toàn không hoạt động, đặc biệt là khi xe chạy không tải, cho thấy các triệu chứng của sự cố về điện do máy phát điện hỏng.

Dòng điện do máy phát điện tạo ra cũng chính là nguồn cung cấp năng lượng cho các phụ kiện của xe như điều hòa, cửa sổ chỉnh điện, gương chỉnh điện, dàn âm thanh, sưởi ghế, sưởi gương, đèn pha, giải trí, v.v.

8. Quá nhiệt động cơ

Quá nhiệt động cơ là một triệu chứng có thể liên quan đến máy phát điện bị lỗi. Nếu nhận thấy đồng hồ đo nhiệt độ động cơ bắt đầu tăng cao hơn trạng thái bình thường, điều này có thể do máy phát điện của xe đã không cung cấp đủ năng lượng cần thiết để giữ cho chất làm mát động cơ tuần hoàn.

9. Khó khởi động xe

Nếu gặp khó khăn khi khởi động ô tô, ngay cả khi có ắc quy mới, đó có thể là dấu hiệu của máy phát điện bị hỏng. Chức năng chính của ắc quy là cung cấp đủ năng lượng để củ đề khởi động động cơ, nhưng nếu không có đủ năng lượng từ máy phát điện thì xe cũng có thể khó khởi động.

10. Cửa kính điện lên xuống chậm hoặc không phản hồi

Vì máy phát điện cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống điện trên ô tô nên nếu cửa kính điện của xe di chuyển lên xuống chậm hoặc không di chuyển chút nào, đó có thể là dấu hiệu cho thấy máy phát điện của xe đã không cung cấp đủ năng lượng để duy trì nhu cầu điện. Điều này cũng có thể cho thấy xe có vấn đề với mô tơ nâng hạ kính

Máy phát điện bị lỗi còn có thể do dây đai, dây puly trục máy và các ổ trục bị hỏng, cuộn rotor, stato bị đứt mạch, chổi than bị kênh, lò xo chổi than bị xuống cấp... Nhưng 10 dấu hiệu sau đây là những triệu chứng thường gặp nhất.

Nếu gặp phải những triệu chứng khó giải quyết này, người dùng nên đến gặp thợ sửa chữa ô tô có kinh nghiệm. Việc xác định sớm những dấu hiệu này có thể giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian và có thể tránh được những hư hỏng nghiêm trọng cho xe.