10 cặp đôi dấu ấn thời trang 2021: Nhà Justin hết lệch pha, Megan Fox cực bốc

Kate Middleton đã có màn hoá thân thành nữ hoàng khi diện mẫu thiết kế đính kết lấp lánh của Jenny Packham tại buổi công chiếu thế giới của phim No Time to Die vào tháng 9. Trong khi đó, Hoàng tử William vô cùng lịch lãm trong bộ lễ phục màu đen vô cùng đẹp đôi bên vợ



Giản dị khi xuất hiện trên khán đài trận bóng rổ tại Brooklyn, cặp đôi Beyoncé và JAY-Z vẫn khiến mọi người có pha mãn nhãn với đồ tông xuyệt tông. Trong khi JAY-Z ăn mặc giản dị với áo phông đen và quần dài thì Beyoncé lại gợi cảm trong một chiếc bodycon và áo khoác đính đá lấp lánh



Jennifer Lopez và Ben Affleck đã cùng nhau bước lên thảm đỏ cho buổi ra mắt phim The Last Duel ở thành phố New York. Ben Affleck lịch lãm trong bộ tuxedo nhung đen và dường như, anh nhường hết spotlight cho Jennifer trong bộ đồ màu nâu lấp lánh từ Hervé Léger, clutch Tom Ford và giày cao gót Femme LA tệp màu



Priyanka Chopra và Nick Jonas đã có màn xuất hiện không thể ấn tượng hơn tại Lễ trao giải Thời trang 2021 tại Royal Albert Hall ở London. Chopra như một nữ thần mùa xuân với jumpsuit hoa của Richard Quinn kết hợp áo khoác đuôi cá lộng lẫy trong khi Nick Jonas vô cùng bảnh bao trong bộ suit đen oversized và đôi giày nghịch ngợm match với thun đỏ bên trong