10 cách mặc trang phục màu be nhẹ mát trong mùa hè

Sự kết hợp giữa áo thun màu be và quần âu đã tạo nên bộ trang phục trẻ trung, phóng khoáng. Để hoàn thiện set đồ năng động, Kỳ Duyên đi giày sneaker trắng. Nàng hậu còn tăng thêm sự nổi bật cho outfit bằng cách đội mũ lưỡi trai, đeo túi họa tiết.

Chưa hết, nếu phối đồ khéo léo, các set trang phục mang tông màu be sẽ giúp vẻ ngoài trẻ ra vài tuổi. Các mỹ nhân Việt cũng rất yêu thích trang phục màu be, họ có ít nhất 10 ý tưởng diện đồ sành điệu, tinh tế, đáng để chị em tham khảo.

Vào mùa hè nóng bức, chị em có xu hướng lựa chọn các kiểu trang phục mang màu sắc dịu dàng, nhã nhặn, như tông màu be là ví dụ điển hình. Không chỉ tạo sự dễ chịu về cả phần nhìn lẫn cảm giác, trang phục màu be còn cộng thêm điểm tinh tế cho người mặc.

Set trang phục của Phạm Thanh Hằng là ý tưởng phối đồ nàng nào cũng có thể áp dụng. Cô mix áo len gile với quần màu be nhạt, vải thô. Bộ trang phục này phóng khoáng đúng chất hè, đồng thời ghi điểm ở sự tinh tế, quý cô trên 40 tuổi càng nên tham khảo.

Tông màu be kết hợp rất ăn ý với màu xanh pastel, do đó, chị em nên tham khảo set đồ của Hoa hậu Thùy Tiên. Công thức sơ mi xanh pastel và quần âu màu be đã mang đến nét thanh lịch xen lẫn sự trẻ trung, tươi mới cho người diện. Với chiếc áo len quàng vai làm điểm nhấn, bộ trang phục của Thùy Tiên thêm phần nổi bật.

Đơn giản nhưng vẫn đầy cá tính là công thức gồm áo thun trắng kết hợp với quần túi hộp, tông màu be của Kỳ Duyên. Để không làm giảm đi sự trang nhã, hài hòa của outfit, Kỳ Duyên đã đeo túi xách và đi giày thể thao cùng tông màu trắng.