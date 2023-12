10 bức tranh nổi tiếng nhất về Giáng sinh

Adoration of the Magi - Albrecht Dürer

Adoration of the Magi (Sự tôn kính của các đạo sĩ) được coi là một trong những tác phẩm hay nhất và quan trọng nhất của Dürer trong khoảng thời gian ông có những chuyến ‘du học’ đến Ý.

Tác phẩm có kích thước khiêm tốn, chỉ rộng hơn một mét, tuy nhiên nó thể hiện tầm quan trọng của Dürer và trong lịch sử nghệ thuật. Trước khi sản xuất tác phẩm này, thành tựu của Dürer chủ yếu nằm ở sự nghiệp in ấn hoặc với bức chân dung tự họa của ông.

Tác phẩm này đặc biệt quan trọng trong việc phân biệt sự khác biệt của Dürer khi ông kết hợp sự cân bằng tinh tế giữa các quy ước của các phong cách nghệ thuật Ý khác nhau. Heinrich Wölfflin gọi tác phẩm này là “bức tranh hoàn toàn rõ ràng đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật Đức”.

The Census at Bethlehem – Pieter Bruegel the Elder

Pieter Bruegel là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của phong trào thường được gọi là Phục hưng Flemish.

Ông thường được gọi là Pieter Bruegel the Elder và được biết đến với việc tạo ra các tác phẩm và bức tranh phong cảnh đẹp tập trung vào tầng lớp nông dân nghèo. Ông thường vẽ tranh canvas khổ lớn và ưu thích những chi tiết phức tạp trong tác phẩm của mình.

Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông có tựa đề The Census at Bethlehem (Cuộc điều tra dân số ở Bethlehem) và được vẽ vào năm 1566. Tranh mô tả Đức Maria và Thánh Giuse trở về quê quán để khai dân số theo lệnh của nhà cầm quyền khi đó.

Đây là một trong những bức tranh duy nhất từ ​​thời đại này có cảnh quan có một lượng lớn tuyết, điều mà nhiều nghệ sĩ hiếm khi tạo ra chỉ vì sự vất vả khi vẽ tuyết lên một tấm vải trống.

The Sistine Madonna – Raphael

Raphael được nhớ đến như một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của Ý thời Phục hưng vì những tác phẩm về chủ đề Kito giáo. Ông được coi là một trong ba thành viên nổi bật nhất thời Phục hưng cùng với Leonardo da Vinci và Michaelangelo.

Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông được biết đến là Sistine Madonna. Tác phẩm này được hoàn thành vào năm 1514 và là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Raphael về Đức mẹ Maria và Chúa Hài đồng Giêsu.