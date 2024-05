10 biện pháp giúp người dân phòng tránh các bẫy lừa đảo trực tuyến phổ biến

Tại Việt Nam, thời gian qua, vấn nạn lừa đảo trực tuyến không ngừng lan rộng, với những hình thức lừa đảo trên mạng liên tục được biến đổi, tinh vi và phức tạp hơn.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thủ đoạn lừa đảo để người dân có thể nhận diện và phòng tránh. Ảnh minh họa: NCSC

Thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho thấy, trong năm 2023, hệ thống cảnh báo an toàn thông tin đã tiếp nhận gần 17.400 phản ánh về các trường hợp lừa đảo trực tuyến hướng đến người dùng Internet Việt Nam. Cũng trong khoảng thời gian này, theo số liệu của Bộ Công an, cơ quan công an đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng, tổng số tiền người dân đã bị lừa đảo là 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Mới đây, trên diễn đàn Quốc hội, trong phiên thảo luận tại hội trường chiều ngày 23/5, thông tin với các đại biểu về những giải pháp Bộ TT&TT đã và đang triển khai để xử lý tình trạng lừa đảo trực tuyến, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Tuyên truyền là giải pháp quan trọng hàng đầu và có tính lâu dài. Bộ trưởng cũng cho biết Bộ TT&TT đã chỉ đạo báo, đài lớn tổ chức các chuyên mục để cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; đồng thời, sử dụng hệ thống thông tin cơ sở là loa phát thanh phường, xã để thông tin thường xuyên tới bà con.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước đầu tiên năm 2024 của Bộ TT&TT diễn ra hồi cuối tháng 1/2024, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giao Cục Thông tin cơ sở nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng các cục Chuyển đổi số quốc gia, An toàn thông tin để phổ cập hướng dẫn các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em thông qua hệ thống thông tin cơ sở trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng, hệ thống thông tin cơ sở là lực lượng truyền thông mạnh, đặc biệt hiệu quả với một số loại việc mang tính khẩn cấp, vì thế, cơ quan quản lý các lĩnh vực như viễn thông, bưu chính, an toàn thông tin... cần chủ động phối hợp với Cục Thông tin cơ sở để truyền thông qua kênh này, khi có nhu cầu truyền thông về các việc khẩn cấp, nóng.