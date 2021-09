10.000 tấn hải sản ế ẩm, Nghệ An kêu gọi 'giải cứu'

Ngày 25/9, trả lời VTC News, ông Phạm Văn Hoá, Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết, do lượng hàng hóa sản phẩm ở Nghệ An đang tồn đọng lớn nên đơn vị đã gửi công văn cho Bộ Công thương và Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để kêu gọi hỗ trợ kết nối tiêu thụ, trong đó chủ yếu là thủy hải sản.