1 tuần thần tốc, 100% người dân Hà Nội đủ điều kiện đã được tiêm vaccine COVID-19

Lúc này, ngành y tế Thủ đô tiêm được 2.888.643 mũi (trong đó có 2.570.866 mũi 1; 317.777 mũi 2), Sở Y tế báo cáo tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi là gần 40%.

Như vậy, tính riêng số người tiêm vaccine mũi một được tiêm bởi ngành Y tế Thủ đô, trong 8 ngày qua số mũi tiêm (hơn 2,3 triệu) gần bằng 6 tháng trước đó (trên 2,5 triệu).

