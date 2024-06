1 triệu sĩ tử bước vào môn đầu tiên tốt nghiệp THPT 2024

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, tất cả các khâu cần phải chu đáo và thân thiện giữa cán bộ làm công tác phục vụ kỳ thi với nhau, giữa thầy cô giáo, cán bộ với học sinh để các em có tinh thần, tâm thế thoải mái nhất bước vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội có 109.078 thí sinh; TP.HCM có 88.196 thí sinh; Thanh Hóa có 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Kon Tum với 5.052 thí sinh; Lai Châu với 4.211 thí sinh; Bắc Kạn với 3.180 thí sinh.