1 phút xong thủ tục xuất nhập cảnh tự động, hành khách vui như Tết

Đối với trường hợp người nước ngoài, hiện chưa áp dụng sử dụng Cổng kiểm soát tự động để nhập cảnh; chỉ áp dụng xuất cảnh khi người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trong trường hợp xuất cảnh, công dân Việt Nam sử dụng Autogate phải đáp ứng một số điều kiện như sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ; sử dụng hộ chiếu phổ thông và có thẻ ABTC (loại thẻ do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của quốc gia đó); công dân Việt Nam là thành viên tổ bay sử dụng Autogate để thực hiện nhiệm vụ của tổ bay.

Sau khi triển khai giai đoạn đầu dự kiến trong 2 năm, Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng diện hành khách được sử dụng Autogate cho toàn bộ hoạt động xuất cảnh và nhập cảnh. Việc đưa vào hệ thống máy quét tự động góp phần tạo thông suốt ở các cửa kiểm soát, rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.

Để đăng ký sử dụng Autogate, hành khách có thể đăng ký trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tại các cửa khẩu có lắp đặt Autogate. Thành phần hồ sơ gồm hộ chiếu; thẻ thường trú, thẻ tạm trú đối với người nước ngoài.

Sau khi đăng ký thành công, các đơn vị tiếp nhận sẽ trả lời kết quả cho bạn trong vòng 1/2 ngày làm việc. Còn tại cửa khẩu sân bay, hành khách có thể đăng ký và nhận kết quả ngay.