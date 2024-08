1 phụ nữ suýt mất 580 triệu vì thủ đoạn lừa đảo mới

Ngày 29-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã An Đạo, huyện Phù Ninh vừa phối hợp với nhân viên quỹ tín dụng, ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo số tiền gần 580 triệu đồng.

Vài ngày trước, bà ĐTH, 57 tuổi, ở xã An Đạo đến Quỹ tín dụng nhân dân xã làm thủ tục rút 580 triệu đồng tiền tiết kiệm, để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác, cũng đứng tên bà H.