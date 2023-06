1 năm sau tai nạn nghiêm trọng, cuộc sống và diện mạo Lâm Chí Dĩnh thay đổi ra sao?

Lâm Chí Dĩnh gặp khó khăn khi ký tặng người hâm mộ

Khi ký tặng fan, Lâm Chí Dĩnh tỏ ra khá vất vả, nguyên nhân là vì cánh tay của anh phải gắn thanh titan. Dù vậy, nam diễn viên vẫn thân thiện và kiên nhẫn trong suốt quá trình.

Ngoài ra, nhiều người nhận xét diện mạo của Lâm Chí Dĩnh cũng có sự thay đổi so với trước đây. Có thể do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên gương mặt anh bị thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, so với lứa tuổi, Lâm Chí Dĩnh trông vẫn rất phong độ. Đặc biệt, sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố của Lâm Chí Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh không tham gia nhiều hoạt động showbiz, nhưng có thông tin tiết lộ rằng anh sẽ tham gia chương trình Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai mùa 3. Lần cuối cùng, ngôi sao Thiên Long Bát Bộ tham gia một chương trình truyền hình là vào 3 năm trước, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Vì thế, lần trở lại màn ảnh này của anh được người hâm mộ vô cùng mong chờ.

Theo Phụ Nữ Việt Nam