1 món ăn có giá đắt hơn thịt, được ví "tốt ngang tổ yến": F0 hậu COVID-19 tìm mua ăn để tăng sức đề kháng nên nhớ có 2 đối tượng tránh dùng

Rong sụn được bán khá phổ biến trên Facebook.

Tuy chỉ là món ăn đơn giản nhưng giá trị dinh dưỡng mà rong sụn mang lại khá cao. Đặc biệt, hàm lượng collagen và canxi trong rong sụn rất lớn. Trong thực phẩm này còn chứa nhiều khoáng chất, vitamin, sắt, chất xơ và protein thạch. Cực kỳ có lợi cho làn da và huyết áp.

Theo nhà khoa học, lương y đa khoa Quốc gia Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội Việt Nam), rong sụn thực ra cũng chính là một loại rong biển. Vị đắng mặn, tính hàn, vào tỳ, can, thận, lành tính, không gây hại.

Người bệnh COVID đã khỏi có thể sử dụng rong sụn để nấu chè, làm rau câu, làm gỏi như một món ăn ngon lạ miệng và tăng cường sức đề kháng.

Những lợi ích tuyệt vời khi ăn rong sụn

1. Giúp tăng cường sức lực, củng cố sức đề kháng

Rong sụn là món ăn có chứa hàm lượng vitamin rất cao, đặc biệt vitamin A có trong rong sụn đã cao gấp 2-3 lần so với cà rốt, 10 lần so với quả bơ. Ngoài ra rong sụn còn chứa nhiều vitamin B1, B2, B6, C, D, E, cùng sắt, đồng, kẽm... Hàm lượng canxi trong rong sụn thậm chí còn cao gấp 3 lần so với sữa bò... Do đó đây có thể coi là một thực phẩm hỗ trợ, củng cố thể lực tốt.