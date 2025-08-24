Zoom cận 'khối trưởng khối ăn nói' có thần thái ngang ngửa Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, lại còn chung khối

Lê Hoàng Hiệp (cầm Quân kỳ) cùng các chiến sĩ đã tập trung từ chiều tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: NXH)

Lê Hoàng Hiệp vẫn là gương mặt chiến sĩ nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều người đến xem tổng hợp luyện (Ảnh: NXH)

Khoác trên mình bộ lễ phục chỉnh tề, những chiến sĩ bước đi đầy khí thế, rạng rỡ trong tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái nghiêm trang, phong thái tự tin, nhiều nam chiến sĩ còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi ngoại hình điển trai, vóc dáng chuẩn.

Một trong số đó là Nguyễn Đức Tân - Trung úy thuộc Tổ Quân kỳ khối Tác chiến điện tử nhiệm vụ A80. Nam chiến sĩ sinh năm 2001 hiện tại cũng đang là cái tên “gây sốt” trên MXH, được nhiều người yêu thích từ visual đến tính cách đời thường.