Zoom cận 'khối trưởng khối ăn nói' có thần thái ngang ngửa Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, lại còn chung khối

24/08/2025 20:51

Chiến sĩ sinh năm 2001 này đang hot trên MXH những ngày qua.

nam04732ai
Lê Hoàng Hiệp (cầm Quân kỳ) cùng các chiến sĩ đã tập trung từ chiều tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: NXH)
nam04729ai
Lê Hoàng Hiệp vẫn là gương mặt chiến sĩ nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều người đến xem tổng hợp luyện (Ảnh: NXH)

Khoác trên mình bộ lễ phục chỉnh tề, những chiến sĩ bước đi đầy khí thế, rạng rỡ trong tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái nghiêm trang, phong thái tự tin, nhiều nam chiến sĩ còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi ngoại hình điển trai, vóc dáng chuẩn. 

Một trong số đó là Nguyễn Đức Tân - Trung úy thuộc Tổ Quân kỳ khối Tác chiến điện tử nhiệm vụ A80. Nam chiến sĩ sinh năm 2001 hiện tại cũng đang là cái tên “gây sốt” trên MXH, được nhiều người yêu thích từ visual đến tính cách đời thường. 

img8066ai
Nguyễn Đức Tân (cầm Quân kỳ) - chung khối với Lê Hoàng Hiệp hiện tại cũng đang là cái tên gây sốt trên MXH (Ảnh: Như Hoàn)
img8068ai
Cận cảnh visual điển trai của nam chiến sĩ sinh năm 2001 (Ảnh: Như Hoàn)
img8065ai
Anh chàng sở hữu chiều cao 1m79, vóc dáng đẹp (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết Nguyễn Đức Tân hiện đang là sĩ quan lục quân thuộc Sư đoàn 10 Quân đoàn 34. Anh sở hữu chiều cao 1m79, vóc dáng đẹp, gương mặt ưa nhìn. Đảm nhận nhiệm vụ trong Tổ Quân kỳ khối Tác chiến điện tử lần này, Đức Tân chiếm trọn spotlight nhờ những thế mạnh ngoại hình cùng tác phong chuẩn chỉnh, thần thái oai nghiêm, thu hút. 

Bên cạnh đó trên MXH, nhiều người còn biết đến nam chiến sĩ qua những video tương tác cùng với chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp. Cả hai đều cùng trong khối nên có không ít những khoảnh khắc đời thường vô tình được “team qua đường” ghi lại. Nhiều người nhận xét, Đức Tân và Hoàng Hiệp đều sở hữu những nét đẹp riêng và mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình. 

anh man hinh 2025 08 24 luc 184022
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và Nguyễn Đức Tân khi đứng chung một khung hình
anh man hinh 2025 08 24 luc 193713
anh man hinh 2025 08 24 luc 193656
Cả hai cũng sở hữu không ít những khoảnh khắc đời thường hài hước, chọc ghẹo nhau được "team qua đường" ghi lại

Song, Đức Tân được cộng đồng mạng mệnh danh là “khối trưởng khối ăn nói” bởi anh thường là gương mặt được lựa chọn để phát biểu cảm nghĩ, trả lời báo chí, truyền thông. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi đồng chí Đức Tân có khả năng nói chuyện lưu loát, mạch lạc cùng vẻ điềm tĩnh, tự tin. 

Trên trang cá nhân của mình, Đức Tân thỉnh thoảng cũng chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống đời thường của mình. Nam chiến sĩ cũng không ngần ngại công khai bản thân là “hoa có chủ”.

anh man hinh 2025 08 24 luc 183755
anh man hinh 2025 08 24 luc 190606
Loạt ảnh của Đức Tân khiến cõi mạng đua nhau "thả tim"
anh man hinh 2025 08 24 luc 190558
(Ảnh: TikTok nhân vật)
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/zoom-can-khoi-truong-khoi-an-noi-co-than-thai-ngang-ngua-thuong-uy-le-hoang-hiep-lai-con-chung-khoi-a565072.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/zoom-can-khoi-truong-khoi-an-noi-co-than-thai-ngang-ngua-thuong-uy-le-hoang-hiep-lai-con-chung-khoi-a565072.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Zoom cận 'khối trưởng khối ăn nói' có thần thái ngang ngửa Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, lại còn chung khối
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO