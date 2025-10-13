Zidane chính thức xác nhận trở lại làm HLV: Cơ hội nào cho MU?

Zinedine Zidane trước đây đã được liên hệ chuyển đến Manchester United nhưng huyền thoại bóng đá thế giới người Pháp này thừa nhận rằng ông đã nhắm đến công việc ở đội tuyển Pháp khi có cơ hội. Zidane chính thức xác nhận trở lại làm HLV nhưng MU dường như đã hết cơ hội.

Zinedine Zidane đã nói rõ rằng ông "muốn trở thành HLV trưởng của đội tuyển Pháp một ngày nào đó" khi ông hướng tới việc trở lại băng ghế huấn luyện kể từ sau khi chia tay Real Madrid, đội bóng duy nhất ông làm HLV trưởng đến lúc này.

Zidane là HLV người Pháp duy nhất trong lịch sử giành chức vô địch Champions League ba lần liên tiếp, khi ông dẫn dắt Los Blancos từ năm 2016 đến năm 2018, và sau đó trở lại lần thứ hai, nhưng đã thất nghiệp kể từ năm 2021.