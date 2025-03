Zalo đã có tính năng chuyển dữ liệu

Tuy nhiên, việc lưu trữ trực tiếp cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng đầy ổ cứng, khiến người dùng gặp phải những bất tiện như không lưu được tin nhắn hay các tệp thông tin mới, ảnh hưởng tới sự ổn định của ứng dụng khi đang hoạt động…

Ngoài ra, với những người dùng đang sử dụng hệ điều hành Windows, dữ liệu Zalo của người dùng trước nay được nền tảng mặc định lưu trữ tại ổ C. Song, dung lượng ổ C thường nhỏ hơn những ổ cứng khác và phải phân bổ không gian chứa cho nhiều ứng dụng cũng như hệ điều hành đang chạy đồng thời trên thiết bị. Tình trạng đầy dung lượng lưu trữ tại ổ C do đó sẽ dễ xảy ra hơn. Bên cạnh đó, khi người dùng thao tác cài lại hệ điều hành của máy, dữ liệu tại ổ C cũng có rủi ro bị xóa hoàn toàn nếu trước đó người dùng không thực hiện sao lưu qua vị trí lưu trữ khác.