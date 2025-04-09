YouTuber, TikToker vây quanh nơi hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh, người nhà cầu xin

Trạch Dương - Ngô Tùng| 04/09/2025 18:18

Lễ di quan và hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh tại Trung tâm Bình Hưng Hòa diễn ra chiều 4/9. Khung cảnh trước khu hỏa táng trở nên hỗn loạn khi hàng trăm người dân, trong đó có nhiều YouTuber, TikToker vây quanh để quay phim, chụp hình, buộc người thân của nữ nghệ sĩ phải chắp tay cầu xin.

z6976393690336-df220ff63366a17c85dcef1c03ad040b.jpg
Lễ di quan diễn viên Ngọc Trinh diễn ra lúc 14h ngày 4/9. Thi thể của cô được hỏa táng ở trung tâm Bình Hưng Hòa. Từ 13h, rất đông người dân đã tập trung tại đây chờ đoàn lễ tang đến để đưa tiễn NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối.
z6976395465394-1e426b28669876734f2b921ac1ad7f96.jpg
Đúng 15h25, đoàn xe đưa thi hài diễn viên Ngọc Trinh đã về đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để làm lễ mai táng.
z6976395601007-eaef6be10201cebc92f9fb6ac40803e0.jpg
Hàng trăm người dân đi theo đoàn đưa tang từ đường Lê Hồng Phong đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.
z6976407434025-9f74347ed191d782e2e42adb197b0716.jpg
Người dân vây quanh xe tang của NSƯT Ngọc Trinh. Các đạo tỳ khó khăn trong việc đưa linh cữu của nữ diễn viên vào khu vực hỏa táng.
z6976407434068-86c7a5a0edcd9346e3e8e0af1336f102.jpg
Khi linh cữu diễn viên Ngọc Trinh được đưa vào phòng làm lễ và hỏa táng, nhiều người vây quanh để theo dõi và quay phim, chụp hình. Người nhà nữ diễn viên thậm chí đã chắp tay xin người dân không quay phim lúc làm lễ.
z6976407433778-fcaa9a1e1100a3e866f8c49156047d87.jpg
z6976407452413-a824cbd9c30842f55b570124544eb092.jpg
z6976407452405-f8248cd37274347e5a2f08eb04d0afb1.jpg
z6976407452428-48ff5018a5995e0c986af0c816d7204a.jpg
Khung cảnh đông đúc trước khu vực hỏa táng, phần đông là YouTuber, TikToker.
z6976407434067-52383e112ab62a88ab2e49f85a64454c-4546.jpg
Diễn viên Hoàng Phi và Hồ Bích Trâm tiễn NSƯT Ngọc Trinh.
z6976391689771-d658428457e19df2b9bcc300ddb655a3.jpg
Diễn viên Bích Trâm (bìa phải) cùng đồng nghiệp đến tiễn diễn viên Ngọc Trinh.
z6976412889650-0d7dd7eec636c54b7afe4650724f8fd8.jpg
Diễn viên Hoàng Tưởng hòa cùng dòng người đưa tang. Suốt thời gian diễn ra tang lễ NSƯT Ngọc Trinh, anh luôn túc trực tại đám tang.
z6976413042858-2cb8738b73568e30e8d5ef831be82952.jpg
z6976413009265-c92c1b46bbb9029d71cf63f99e5062f0.jpg
Gia đình đau lòng tiễn đưa nữ nghệ sĩ về nơi an nghỉ. Cháu gái cầm di ảnh nữ diễn viên. Nhiều nghệ sĩ như NS ND Công Ninh, NSND Trần Ngọc Giàu, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đến viếng Ngọc Trinh. Lễ tang của nữ nghệ sĩ diễn ra lặng lẽ, không kèn trống và điếu văn. NSƯT Ngọc Trinh qua đời ngày 1/9 sau một tuần nhập viện cấp cứu. Từ tối 1/9, nhiều nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, NSƯT Hạnh Thúy, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Hùng Thuận, Hòa Hiệp... đến viếng nữ nghệ sĩ. Đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/youtuber-vay-quanh-noi-hoa-tang-ngoc-trinh-nguoi-nha-cau-xin-post1775457.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/youtuber-vay-quanh-noi-hoa-tang-ngoc-trinh-nguoi-nha-cau-xin-post1775457.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            YouTuber, TikToker vây quanh nơi hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh, người nhà cầu xin
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO