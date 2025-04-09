YouTuber, TikToker vây quanh nơi hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh, người nhà cầu xin

Lễ di quan và hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh tại Trung tâm Bình Hưng Hòa diễn ra chiều 4/9. Khung cảnh trước khu hỏa táng trở nên hỗn loạn khi hàng trăm người dân, trong đó có nhiều YouTuber, TikToker vây quanh để quay phim, chụp hình, buộc người thân của nữ nghệ sĩ phải chắp tay cầu xin.

Lễ di quan diễn viên Ngọc Trinh diễn ra lúc 14h ngày 4/9. Thi thể của cô được hỏa táng ở trung tâm Bình Hưng Hòa. Từ 13h, rất đông người dân đã tập trung tại đây chờ đoàn lễ tang đến để đưa tiễn NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối. Đúng 15h25, đoàn xe đưa thi hài diễn viên Ngọc Trinh đã về đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để làm lễ mai táng. Hàng trăm người dân đi theo đoàn đưa tang từ đường Lê Hồng Phong đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Người dân vây quanh xe tang của NSƯT Ngọc Trinh. Các đạo tỳ khó khăn trong việc đưa linh cữu của nữ diễn viên vào khu vực hỏa táng. Khi linh cữu diễn viên Ngọc Trinh được đưa vào phòng làm lễ và hỏa táng, nhiều người vây quanh để theo dõi và quay phim, chụp hình. Người nhà nữ diễn viên thậm chí đã chắp tay xin người dân không quay phim lúc làm lễ. Khung cảnh đông đúc trước khu vực hỏa táng, phần đông là YouTuber, TikToker. Diễn viên Hoàng Phi và Hồ Bích Trâm tiễn NSƯT Ngọc Trinh. Diễn viên Bích Trâm (bìa phải) cùng đồng nghiệp đến tiễn diễn viên Ngọc Trinh. Diễn viên Hoàng Tưởng hòa cùng dòng người đưa tang. Suốt thời gian diễn ra tang lễ NSƯT Ngọc Trinh, anh luôn túc trực tại đám tang. Gia đình đau lòng tiễn đưa nữ nghệ sĩ về nơi an nghỉ. Cháu gái cầm di ảnh nữ diễn viên. Nhiều nghệ sĩ như NS ND Công Ninh, NSND Trần Ngọc Giàu, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đến viếng Ngọc Trinh. Lễ tang của nữ nghệ sĩ diễn ra lặng lẽ, không kèn trống và điếu văn. NSƯT Ngọc Trinh qua đời ngày 1/9 sau một tuần nhập viện cấp cứu. Từ tối 1/9, nhiều nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, NSƯT Hạnh Thúy, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Hùng Thuận, Hòa Hiệp... đến viếng nữ nghệ sĩ. Đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52.