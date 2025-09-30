YouTube trả 24,5 triệu USD cho ông Trump

Kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11/2024 và quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1, các tập đoàn công nghệ đã lần lượt giải quyết tranh chấp pháp lý với ông. Meta, công ty mẹ của Facebook, hồi tháng 1 thông báo sẽ trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện. Tháng sau đó, X (trước đây là Twitter) của Elon Musk cũng chấp thuận giải quyết bằng khoản tiền khoảng 10 triệu USD.

Tuy nhiên, động thái này đã làm dấy lên lo ngại trong giới chính trị. Tháng 8 vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Elizabeth Warren của bang Massachusetts, đã gửi thư cho CEO Google Sundar Pichai và CEO YouTube Neal Mohan bày tỏ quan ngại về khả năng công ty đi đến thỏa thuận với ông Trump.