YouTube ngập 'rác'

Mèo ngoại tình và loạt nội dung rác

YouTube trong kỷ nguyên của video AI (trí tuệ nhân tạo) ngập tràn những video quái dị. Theo TheGuardian, khoảng 10% trong số các kênh YouTube phát triển nhanh nhất trên toàn cầu chỉ hiển thị video do AI tạo. Cụ thể, công ty phân tích Playboard chỉ ra trong số 100 kênh YouTube phát triển nhanh nhất vào tháng 7, có tới 9 kênh "sống" bằng nguồn nội dung từ trí tuệ nhân tạo.

Một số kênh đăng tải video kỳ lạ, không đầu không đuôi. Ví dụ, AI tạo video một em bé bò vào một tên lửa không gian trước khi phóng, cuộc sống của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo phiên bản xác sống hay phim dài tập về những chú mèo mặc đồ nóng bỏng, diễn cảnh ngoại tình, bị cảnh sát bắt giam....

Những kênh YouTube đăng tải video kỳ dị thu hút hàng triệu người đăng ký. Kênh Super Cat League - chuyên đăng video về những con mèo ngoại tình - có gần 4 triệu lượt theo dõi. Các video trên kênh này đều được đăng dưới định dạng video ngắn, thời lượng không quá 1 phút.