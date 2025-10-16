YouTube gặp sự cố diện rộng, hơn 200.000 người bị ảnh hưởng

Du Lam| 16/10/2025 10:12

Chiều ngày 15/10 (giờ địa phương), hàng loạt người dùng tại Mỹ không thể truy cập YouTube và YouTube Music - hai nền tảng phát video và nhạc của Google rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng.

Theo trang theo dõi sự cố DownDetector, có tới 203.763 người dùng báo cáo lỗi truy cập YouTube, trong khi 4.873 người gặp sự cố với YouTube Music và 2.379 người dùng YouTube TV cũng bị ảnh hưởng.

Khoảng 54% số lỗi liên quan đến việc phát video và nhạc – dấu hiệu cho thấy hệ thống truyền tải nội dung của YouTube gặp trục trặc lớn. Dù đến nay Google và YouTube chưa đưa ra tuyên bố chính thức, tài khoản hỗ trợ Team YouTube trên X (Twitter) đang tích cực phản hồi người dùng, song vẫn chưa hé lộ nguyên nhân cụ thể.

Theo bản đồ của DownDetector, sự cố lan rộng khắp các thành phố lớn như Seattle, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Chicago, New York, Washington và Detroit. Một số người dùng trên mạng xã hội đã đưa ra giả thuyết rằng YouTube có thể bị tấn công DDoS, sau khi xuất hiện hàng loạt thông báo “Playback Error”. Tuy nhiên, YouTube vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin này.

Hiện tại, nhiều người dùng cho biết các dịch vụ đã bắt đầu hoạt động trở lại rải rác, nhưng vẫn còn tình trạng gián đoạn ở một số khu vực.

