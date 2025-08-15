Yoon Kyung-ho: Từ kẻ hay âu lo đến điểm sáng mới của màn ảnh Hàn Quốc

“My Daughter Is a Zombie” (Zombie cưng của Ba) là bộ phim đang bùng nổ các phòng vé Hàn Quốc. Khác với những bộ phim về xác sống thường u ám, “My daughter is a zombie” được đạo diễn Pil Gam-seong xây dựng như một hài kịch gia đình nhẹ nhàng, đề cao tình cảm cha con, đem đến tiếng cười và thông điệp ấm áp.

Phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên của tác giả Yun Chang Lee – tác phẩm từng đạt hơn 500 triệu lượt xem toàn cầu. Với câu chuyện độc đáo và cảm động, bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Jo Jung-suk trên màn ảnh rộng.

Cùng với đó, nam diễn viên Yoon Kyung-ho cũng được đánh giá cao nhờ khả năng diễn hài duyên dáng. Theo đạo diễn Pil Gam-seong, Yoon Kyung-ho luôn biết cách tạo ra những cao trào trước khi trở lại với những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong phim.

Trong “My Daughter Is a Zombie”, Yoon Kyung-ho được đánh giá cao nhờ khả năng diễn hài duyên dáng. (Ảnh: CGV)

80% diễn xuất đến từ… lo lắng

Khác với hình ảnh tự tin thường thấy ở những diễn viên đang “hot”, Yoon Kyung-ho thừa nhận anh là người luôn đầy ắp nỗi lo. “Tôi vốn cẩn trọng và nhạy cảm. 80% năng lượng duy trì diễn xuất của tôi chính là… lo lắng”, anh nói.

Đạo diễn Shin Won-ho từng nhận xét, Yoon có “gương mặt có thể truyền tải 100% cảm xúc chỉ với 50% diễn xuất”. Chính sự tiết chế này đã tạo ra khoảng trống để khán giả tự tưởng tượng, khiến họ cảm thấy gần gũi và tin tưởng anh hơn.

Yoon Kyung-ho đang dần khẳng định chỗ đứng riêng bằng lối diễn xuất tiết chế, tinh tế nhưng đầy sức nặng cảm xúc. (Ảnh: CGV)

Sự khác biệt giữa những gương mặt nổi bật

Nếu Jo Jung-suk gây ấn tượng bằng lối diễn bùng nổ, giàu năng lượng, thì Yoon Kyung-ho lại chọn con đường thầm lặng hơn, khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật và từng ánh mắt, cử chỉ. Trong “My Daughter Is a Zombie”, Yoon Kyung-ho vào vai Dong-bae một nhân vật vừa mang tiếng cười, vừa mang áp lực lớn khi đứng cạnh dàn diễn viên thực lực như Jo Jung-suk, Lee Jung-eun, Cho Yeo-jung và Choi Yu-ri.

“Tôi muốn trở thành chất kết dính giữa các bạn diễn, lúc cần thì hòa vào, lúc cần thì lùi lại, và trên hết là tận hưởng niềm vui khi làm việc cùng họ”, Yoon chia sẻ.

Yoon Kyung-ho chia sẻ, không khí phim trường đôi khi khiến anh nhập tâm quá mức. “Câu mà đạo diễn Pil Gam-seong nói với tôi nhiều nhất là: “Đừng làm vậy, Dong-bae”. Tôi chỉ muốn làm tốt hơn nên thỉnh thoảng thêm vài câu thoại ngoài kịch bản”, anh kể.

Dù vậy, trong phòng hậu kỳ, đạo diễn thừa nhận có lẽ ông đã “kìm” Yoon hơi nhiều, vì một số câu đã trở thành điểm nhấn thú vị của bộ phim.

Yoon Kyung-ho luôn tìm cách tạo sự khác biệt giữa những gương mặt nổi bật. (Ảnh: CGV)

Không bó buộc trong khuôn khổ

Từng trải qua nhiều năm lăn lộn giữa điện ảnh, truyền hình và sân khấu, Yoon Kyung-ho cho biết anh không đặt giới hạn cho bản thân: “Dù là phim độc lập, phim ngắn, kịch hay truyền hình, tôi vẫn muốn được thể hiện, học hỏi và trở thành diễn viên phù hợp ở bất cứ đâu”.

Có thể nói, thành công của “My Daughter Is a Zombie” chỉ là một bước ngoặt trong hành trình không ngừng tìm kiếm bản sắc riêng của Yoon Kyung-ho.

Trong khi nhiều diễn viên chọn phô diễn hết khả năng, anh lại chọn cách để khán giả tự cảm nhận, tự tìm thấy cảm xúc và chính điều đó đã tạo nên một “điểm sáng” khác biệt trong bức tranh điện ảnh Hàn Quốc ngày nay.