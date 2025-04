Yoo Ah In gây tranh cãi vì nhận đề cử danh giá giữa bê bối ma túy chưa lắng xuống

Mặc dù đang tạm dừng hoạt động sau vụ bê bối liên quan đến ma túy, Yoo Ah In vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc trong các sự kiện lớn vào tháng 4. Anh có một bộ phim ra mắt thành công, một bộ phim khác chuẩn bị công chiếu, và hiện tại là một đề cử gây tranh cãi tại Directors' Cut.

Đề cử gây tranh cãi tại Directors' Cut Awards

Ngày 22/4, Hiệp hội Đạo diễn Hàn Quốc (DGK) công bố danh sách đề cử cho Directors' Cut Awards lần thứ 23, trong đó Yoo Ah In được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cạnh tranh cùng Robert Pattinson (Mickey 17), Yoon Joo-sang (The Land of Morning Calm), Lee Byung-hun (The Match) và Choi Min-sik (Exhuma). Đề cử này gây tranh cãi lớn khi Yoo Ah In vẫn đang đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng propofol.

Yoo Ah In được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Directors' Cut lần thứ 23

Việc anh được đề cử, đặc biệt tại một giải thưởng do chính các đạo diễn bầu chọn, chứ không phải công chúng, càng khiến dư luận bức xúc. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu sự nghiệp nghệ thuật có thể tách rời hoàn toàn khỏi các vấn đề đạo đức cá nhân?

Trong "The Match", Yoo Ah In vào vai Lee Chang-ho, học trò đối đầu với người thầy cờ vây Cho Hun-hyun (Lee Byung-hun thủ vai). Bộ phim từng gặp khó khăn khi Netflix rút lui sau bê bối của Yoo Ah In, nhưng sau đó được Bypoem Studio phát hành và đạt thành công ngoài mong đợi tại phòng vé, vượt mốc 2 triệu lượt xem – thành tích đáng kể giữa bối cảnh ngành điện ảnh đang khó khăn.

Dự án tiếp theo của Yoo Ah In, "Hi.5", dự kiến ra mắt ngày 3/6/2025

Mặc dù bị xóa khỏi các tài liệu quảng bá như poster và trailer, diễn xuất của Yoo Ah In vẫn nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình, đặc biệt ở cách thể hiện mối quan hệ thầy trò phức tạp trong phim.

Dự án tiếp theo của Yoo Ah In, "Hi.5", dự kiến ra mắt ngày 3/6/2025. Tuy nhiên, nam diễn viên đã xác nhận sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quảng bá nào cho phim, nhằm tránh làm dấy lên thêm phản ứng tiêu cực.

Tranh cãi đạo đức trong ngành công nghiệp giải trí

Đề cử của Yoo Ah In không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn mở ra cuộc tranh luận lớn hơn về chuẩn mực đạo đức trong ngành giải trí Hàn Quốc. Yoo Ah In đã bị kết án vì lạm dụng propofol tới 181 lần trong hai năm và hiện đang chịu án quản chế. Công chúng đặt câu hỏi: những nghệ sĩ vi phạm pháp luật có nên tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp?

Yoo Ah In và Lee Byung Hun trong "The Match"

Tình huống của Yoo Ah In cũng khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của T.O.P (Big Bang), người từng vướng bê bối ma túy nhưng vẫn xuất hiện trong "Squid Game" phần 2, với sự ủng hộ của đạo diễn Hwang Dong-hyuk.

Sự tranh cãi xung quanh Yoo Ah In phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng về cách ngành giải trí Hàn Quốc xử lý các nghệ sĩ dính bê bối. Khi lễ trao giải Directors' Cut lần thứ 23 diễn ra vào ngày 20/5 tới đây, vẫn chưa rõ liệu sự trở lại của Yoo Ah In có được chấp nhận hay sẽ tiếp tục gây sóng gió trong dư luận.